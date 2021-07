Florile artificiale. Istorie, avantaje, ingrijire

Florile au fost dintotdeauna o modalitate prin care oamenii și-au aratat unul altuia respectul,, iubirea sau aprecierea. De-a lungul istoriei, obiceiul de a darui flori s-a invartit doar in jurul florilor naturale, motivul fiind cat se poate de simplu: nu existau flori artificiale.In ultimii ani insa, ideea de flori artificiale a capatat din ce in ce mai mult contur. Acestea au inceput prin a fi imitatii slabe ale florilor naturale si au ajuns la imitatii aproape perfecte. In multe restaurante, magazine si case poti descoperi ghivece saupe care le poți confunda cu usurinta cu florile naturale.Ai putea crede ca istoria acestor flori a inceput destul de recent, insa este una destul de bogata si de veche. Aceasta incepe in 1834, in oraselul Seibnitz, unde se fabricau flori din matase. Acestea erau folosite pentru decorarea vestimentatiilor si pentru diverse aranjamente si erau extrem de apreciate. In secolul XX existau deja aproape 200 de ateliere in care se faceau astfel de flori si nu reuseau sa acopere cererea de la nivel mondial.Pe atunci, realizarea florilor artificiale era un proces destul de greu, care implica matrite de petale de flori, sabloane, pensule speciale si o atentie sporita din partea artistilor. Din pacate, desi munca era una deosebit de grea, rezultatele nu erau nici pe departe la fel de bune precum cele de astazi. In fabricile de astazi se realizeaza flori artificiale care imita perfect variantele naturale, iar efortul depus este unul minim.Cei care doresc sa aprofundeze istoria florilor artificiale pot gasi un adevarat muzeu in oraselul Seibniz, insa nu istoria este importanta in cazul acestor accesorii, ci prezentul.In prezent, florile artificiale reusesc sa se bata de la egal la egal cu cele naturale si sa genereze o multime de avantaje.Atunci cand vrei sa oferi un cadou sau atunci cand vrei sa amenajezi o incapere, florile artificiale pot fi o optiune cat se poate de buna. Motivele sunt numeroase:- Florile artificiale sunt proaspete si colorate tot timpul, fara a avea nevoie de o ingrijire atenta;- Te poti bucura de flori fara a le uda, fara a le adauga ingrasaminte si fara a le proteja de daunatori;- Costul florilor artificiale este unul destul de mic, comparabil cu costul celor naturale;- Aspectul este identic cu aspectul florilor naturale. In foarte multe cazuri, daca floarea artificiala este realizata foarte bine, poti sa o confunzi cu varianta ei naturala;- Durata de viata a acestor flori este nelimitata. Odata ce ai achizitionat un buchet de flori artificiale, te poti bucura de el intreaga viata, atata vreme cat il ingrijesti corect.Din fericire, ingrijirea acestor flori nu este dificila. Tot ceea ce ai de facut este sa stergi ocazional praful de pe ele, care le poate stirbi din stralucire. Daca sunt din silicon sau plastic, le poti chiar spala sub un jet de apa. Cu siguranta, chiar si dupa ce au stat sub un strat generos de praf, acestea vor arata ca si noi.