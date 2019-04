Guma de mestecat in par? Cele mai bune solutii sa o scoti fara sa apelezi la FOARFECE

Cand are guma de mestecat in par, untul de arahide poate fi cea mai buna solutie. Uleiul din compozitia acestuia lubrifiaza parul si dizolva guma. Izoleaza parul in care este lipita guma cu un elatistic pentru bani. Aplica untul de arahide cu ajutorul unei periute de dinti. Lasa sa actioneze cateva minute apoi, cu ajutorul unui paiptan cu dinti rari, poti incepe sa indepartezi usor guma de mestecat lipita de firele de par. Sterge apoi cu un prosop. Samponeaza parul din abundenta, intrucat untul de arahide nu se indeparteaza usor din cap.Lubrifiantii sunt usor de gasit intr-o casa. De la familiarul ulei pentru gatit, la produsele de cosmetica, de la smantana la spuma de par, toate iti pot veni in ajutor cand copilul si-a lipit guma de mestecat in par. Izoleaza zona de par cu guma de mestecat cu ajutorul unui elastic pentru bani. Unge cu lubrifiant deasupra si dedesubtul zonei cu guma. Incearca sa nu strangi, pentru a nu intinde si mai mult guma. Piaptana parul cu un piaptan cu dinti largi, apoi clateste parul cu sampon din abundenta.Asa cum ai lubrifianti in casa, cu siguranta vei gasi si dizolvanti: ulei de eucalipt, carmol, bicarbonat de sodium, suc de lamaie, otet alb, maioneza. Aplica direct pe zona afectata, apoi lasa sa actioneze. Indeparteaza cu degetele sau cu piaptanul, guma dizolvata. Sterge cu un prosop. Apoi clateste parul.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.