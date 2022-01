Intampina anul 2022 cu caldura - iata de ce sa montezi o centrala electrica!

Datorita progreselor constante ale tehnologiei, a trai confortabil si a se bucura de o atmosfera si de o temperatura placute in propria locuinta, indiferent de vremea de afara, devine posibil pentru un numar tot mai mare de romani.Indiferent daca locuiesti la casa sau la bloc, la oras sau in mediul rural, la munte, la campie sau intr-o zona de dealuri, vei gasi cu siguranta solutia potrivita pentru incalzire. Poate fi vorba despre o centrala electrica, despre una pe gaz, pe GPL sau despre echipamente care functioneaza pe baza de lemne, peleti ori carbune.Dintre toate variantele amintite, un echipament care functioneaza pe curent electric ofera o serie de beneficii care se pot dovedi decisive, in momentul in care trebuie sa faci o alegere. Iata-le pe cele mai importante dintre ele!• este simplu de montat si de intretinut si nu necesita efectuarea unor verificari la fel de frecvente ca in cazul unei centrale pe gaz;• reteaua de energie electrica este mai extinsa decat cea de gaze naturale, acoperind aproape intregul teritoriu al tarii. Astfel, aceasta sursa de energie este accesibila practic pentru toata lumea;• ofera un randament puternic si pierderile sunt minime, deoarece aproape tot curentul pe care il consuma o centrala electrica este transformat in caldura;• nu este supusa riscurilor de explozie si nici nu emite noxe periculoase pentru locuitorii casei a carei incalzire o asigura;• este silentioasa;• se regleaza cu usurinta;• este ecologica, tehnologia din spatele sau fiind una prietenoasa cu mediul inconjurator;• are dimensiuni reduse si, in plus, nu este nevoie nici de spatiu suplimentar pentru a depozita combustibil, asa cum se intampla cu centralele pe lemne, peleti sau carbune.In ceea ce priveste dezavantajele, acestea sunt reduse si nu la fel de importante precum beneficiile. Ele se refera la un cost de racordare ce poate fi mai mare, precum si la faptul ca instalatia electrica din locuinta trebuie sa suporte consumul specific, astfel incat sa nu apara scurtcircuite sau pene de curent cauzate de suprasolicitare. Daca aceste aspecte sunt in regula, ai unda verde pentru a te bucura de confort!O centrala electrica Ferroli LEB TS 12 kW se remarca printr-un afisaj digital de mari dimensiuni, simplu si intuitiv, astfel incat se poate accesa rapid meniul de utilizare si se poate realiza setarea parametrilor de functionare. Dotata cu o placa electronica de ultima generatie, permite inclusiv gestionarea unui sistem de incalzire in pardoseala. Este posibila programarea perioadei de functionare, datorita cronocomenzii incorporate. Echipamentul ofera un randament de 99%, are dimensiuni compacte si beneficiaza de o garantie generala pe 3 ani.La randul sau, centrala electrica Ecotermal MRT 12 kW beneficiaza de display modern si de pompa de circulatie cu aerisitor automat. Poate prepara inclusiv apa calda menajera, prin intermediul unui boiler indirect, achizitionat separat. Randamentul oferit este de 99,3 %.Alege centrala electrica potrivita si te vei bucura, alaturi de cei dragi, de confort si armonie pe termen lung, in propria locuinta!