Lamaia: 24 de utilizari in gospodarie

Lamaia poate avea o multime de utilizari in casa. Acest fruct este plin de vitamine iti imbunatateste sistemul imunitar casi multe alte aspecte ale vietii.Deodorantele de pe piata sunt pline de chimicale. Insa nu poti renunta la ele, nu-i asa? Ei bine, aici este momentul in care intra in scena sucul de lamaie. Pune putin suc de lamaie la subrat si vei vedea ca va functiona la fel de bine sau chiar mai bine decat deodorantele din comert.Odata cu inaintarea in varsta unghiile incep sa ingalbeneasca. Opreste procesul prin inmuierea unghiilor intr-un lichid format dintr-o ceasca de apa si sucul de la o lamaie. Tine unghiile in aceasta compozitie timp de cateva minute dupa care clateste-le.Freaca petele de transpiratie cu o compozitie formata jumatate suc de lamaie si jumatate apa, apoi lasa hainele sa se usuce la aer.Nu trebuie sa arunci la gunoi hainele mucegaite. Formeaza o pasta de suc de lamaie si sare si aplica-o pe mucegai apoi scoate-o la aer sa se usuce.Sanatatea inainte de toate. Iti poti igeniza bijuteriile cu o compozitie formata din parti egale din suc de lamaie si apa.Scapa de inalbitorul toxic din baie printr-u amestec format de ½ ceasca de suc de lamaie si vei obtine albul pe care il doresti la hainele tale.Clateste-ti gura cu suc proaspat de lamaie. Asigura-te ca fie inghiti lichidul (ceea ce te va ajuta sa ai o respiratie proaspata pentru un timp mai lung) sau scuipa-l dupa cateva minute. Expunerea indelungata la aciditatea lamaii iti poate afecta smaltul dintilor.