Lavanda. Planta minune cu peste 100 de utilizari

Lavanda are un miros minunat. Atat florile cat si uleiul de lavanda au multiple utilizari care te vor uimi. Lavanda este folosita ca planta medicinala din vremuri indepartate, iar proprietatile terapeutice ale uleiului esential extras din flori au fost descoperite la inceputul secolului al XX- lea. De asemenea, lavanda este folosita in industria cosmetica si farmaceutica.Substantele active confera plantei proprietati antiseptice, antidepresive, antispastice, carminative, cicatrizante, digestive, tonifiante. Levantica de poate folosi: intern cat si extern., este utila in caz de: hipertensiune, bronsite, astm bronsic, pneumonii de natura virala, raceala, gripa, guturai, hepatite, colecistite acute sau cornice, cistite, pielite, metroragii, insomnii, anxietate, nervozitate, depresie, dermatite, dermatoze, infectii stafilococice si streptococice, dermatita seboreica, eczeme, prurit, eriteme, afectiuni alergice, cefalee, migrene, distonii neuro-vegetative, migdalite, rinite, faringite, laringite, boli de natura inflamatorie de tip reumatic, afte, gingivite, anemie., se foloseste pentru: afectiuni ale pielii din cauze diverse, abcese, bronsita, contuzii, arsuri, guturai, celulita, raceli / gripa, matreata, debilitate, depresie, dureri de cap, intepaturi de insecte, insomnie, dureri musculare, nevralgii, psoriazis, reumatism, congestia sinusurilor, rani, tuse spasmodica, stres, arsuri solare.Adauga 10-12 picaturi de ulei de lavanda in 250 ml de apa. Pune lichidul intr-un pulverizator da cu el prin casa.Pune o picatura de ulei de levantica in spatele fiecarei urechi, la incheieturi si la baza gatului. Vei avea toata ziua un miros special, placut si discret.Pune cateva picaturi de ulei de lavanda in cada cu apa calda. Intra in apa si relaxeaza-te. Poti pune picaturile sub jetul de apa pentru a imprastia rapid mirosul placut.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.