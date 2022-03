Nespresso vs Nescafe Dolce Gusto: pe care sa-l cumperi pentru cafeaua de dimineata

Aparatele Nespresso și Nescafe Dolce Gusto fac ambele o ceașcă de cafea grozavă, dar care este marca mai potrivită pentru tine? Află din ghidul nostru.Dacă sunteți în căutarea unui aparat de cafea cu capsule, alegerea se poate reduce la Nespresso și Nescafe Dolce Gusto. Ambele sunt unele dintre cele mai bune aparate de cafea pe care le poți cumpăra când vine vorba de raportul calitate-preț și utilizarea convenabilă, dar există câteva diferențe cheie pe care ar trebui să le cunoști înainte de a decide pe care să îl cumperi: Nescafe Dolce Gusto sau Nespresso?Deoarece ambele funcționează pe capsule, aparatele Nespresso și Nescafe Dolce Gusto vor fi ușor de utilizat și de curățat și vor oferi o gamă largă de note de degustare și mărci de cafea pe care să le încerci pentru prepararea cafelei de dimineață. Ambele vin, de asemenea, într-o gamă largă de dimensiuni, așa că fie că vrei să ai doar un colț compact în bucătărie pentru a face cafea sau să ai un aparat care le face pe toate, cu siguranță vei găsi ceva potrivit pentru tine.Raspunsul este da, ambele vor arăta bine.Aparatele de cafea Nescafe Dolce Gusto au linii moderne curbate și poți păstra lucrurile mai discrete cu alb sau negru sau poți alege culori mai îndrăznețe.Aparatele de cafea Nespresso tind să aibă forme mai puțin extravagante, dar sunt inteligente și stilate și nu îți va fi jenă să le expui în bucătărie.Ambele sunt aparate de cafea cu capsule, dar aici nu vorbim doar de alegeri simple.Nespresso are atât gamele Original, cât și Vertuo. Original se referă la espresso – fie negru autentic, cu frișcă deasupra, fie cafea cu lapte fierbinte și spumă. Capsulele din gama Original îțo oferă posibilitatea de a alege cafele din țări renumite producătoare de cafea – gândește-te la Columbia, Etiopia și așa mai departe. Alternativ, poți alege în funcție de gust, sau să optezi pentru cafele aromate – caramel, ciocolată – sau să încerci capsulele inspirate de barista, concepute pentru a fi folosite cu lapte. Nu vrei cofeină în băutura ta? Există și capsule decofeinizate.Dacă îți place opțiunea de a bea o cafea mai lungă, gama de capsule Vertuo s-ar putea să-ți fie pe plac. Alege dintre capsule destinate să facă diferite dimensiuni de cupe. Sunt cinci dintre ele, pornind de la injectarea rapidă a unui espresso de 40 ml și mergând până la Alto, care face o ceașcă de 414 ml. Ca și în cazul gamei Original, poți face cumpărături în funcție de țară sau aromă sau poți opta pentru cafea specială pentru băuturi cu lapte.Capsulele Nescafe Dolce Gusto nu sunt doar despre cafea – deși, desigur, există o mulțime de cafea, inclusiv o gamă Starbucks, dacă dorești gustul străzii, dar fără să dai banii pe care i-ai fi cheltuit la această cafenea. De asemenea, poți alege cafele din țări precum Peru sau Columbia, sau tipuri de băuturi – adică Americano, espresso și așa mai departe – sau cafele aromate.Un aparat Nescafe Dolce Gusto poate prepara și o ciocolată caldă, o ceașcă de ceai sau chai.Este întrebarea crucială: vei primi o băutură mai gustoasă de la un aparat Nespresso sau de la un aparat Nescafe Dolce Gusto?Nespresso are un avantaj dacă este vorba despre cafele în stil barista – adică cele care iau espresso ca punct de plecare. Nu este vorba doar de versiunile negre. O mașină cu un braț de abur sau un dispozitiv de spumare a laptelui însoțitor înseamnă că poți face cappuccino și alte preparate spumoase ca un adevărat barista.Totuși, un aparat Nescafe Dolce Gusto ar ieși pe primul loc dacă ai prefera să obții mai mult kilometraj din aparatul tău sub formă de alte băuturi.