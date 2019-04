Organizarea casei: ABC de la primul professional organizer din Romania, Diana Mihaila

Romanii spun ca mai dificil de pastrat in ordine sunt bucataria (34,1%), living-ul (24%) si camerele copiilor (15,1%), in timp ce aproape jumatate sustin ca este aproape imposibil sa pastreze ordinea curatenia in dulapurile cu haine, arata un sondaj recent realizat in cadrul programuluiTocmai de aceea, organizarea casei si aplicarea metodei KonMari – creata de japoneza Marie Kondo – vor fi demonstrate practic de Diana, alaturi de participantii si de invitatii speciali ai evenimentului. Accentul se va pune si pe controlul cantitatilor, dar si pe modul in care poti crea un flux firesc al spatiului si obiectelor, adaptat stilului tau de viata.este primul eveniment-spectacol din Romania dedicat solutiilor de organizare, ce integreaza intr-o maniera dinamica si interactiva concepte de personal, home and professional organizing. El este o completare fireasca a programului de punere in ordine a locuintei in decurs de o luna de zile, creat de Diana Mihaila si isi propune sa ofere solutii reale, rapide si usor de pus in practica la problemele ce consuma timpul unei familii si nu numai.Alte subiecte ce vor fi discutate alaturi de invitatii speciali:- organizarea eficienta a meselor, a frigiderului si a listei de cumparaturi saptamanale, impreuna cu, technician nutritionist si food blogger @ DanielaNiculi.ro- organizarea timpului in familie si a programului de somn pentru copii, impreuna cu– specialist in somnul copiilor Nani Nani Bebelus- organizarea valizei pentru vacanta, alaturi de, blogger @ FamiliaHaiHui.ro”Pe langa organizarea casei, o mare provocare o reprezinta managementul timpului, banilor si a resurselor si, nu in ultimul rand, organizarea spatiului de lucru. Scopul meu ca si professional organizer este de a te ajuta sa ajungi la un stil de viata mai echilibrat, intelegand ca ceea ce constituie surplus pentru tine poate fi directionat in zona de caritate si sustenabilitate”, a explicat Diana Mihaila.Detalii complete despre programul evenimentului gasesti aici: https://www.dianamihaila.ro/mareaorganizare/ Biletele pot fi achizitionate de aici: https://www.blt.ro/mareaorganizare.html Cora & cora.ro, Sano, Eisberg, Policolor, Le Bebe, Nani Nani BebelusEvenimentul este sustinut cu demonstratii despre sustenabilitate de, respectiv despre caritate, prin, asociatie ce contribuie la oferirea unor momente de bucurie copiilor din spitalele de pediatrie si catre care vor fi donate incasarile din bilete.este primul blogger-professional organizer din Romania, membru al International Association of Professional Organizers si consultant in celebra metoda KonMari. Ea este si creatoarea programului gratuit de punere in ordine a locuintei , ce te poate ajuta sa obtii un stil de viata mai echilibrat in decurs de o luna. Peste 1.100 de persoane si-au pus in ordine, in paralel, diferite spatii din casa, pe parcursul lunii octombrie, iar pana in prezent mai bine de 5.000 de persoane s-au inscris in program.