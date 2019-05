Cum alegi planta banilorPoti alege orice planta sanatoasa, vibranta ca planta banilor, pentru ca energia aduce prosperitatea, nu denumirea. Fii sincer cu tine insuti si alegea planta care ti se potriveste cu adevarat, in functie de abilitatile tale de a o ingriji cum se cuvine. Daca ai tendinta de a “omori” plantele, atunci poate este mai bine sa te orientezi spre o planta banilor artificiala. Plantele suculente sau plantele tropicale pot fi o buna alegere intrucat n-au nevoie de o ingrijire speciala. Au nevoie de lumina din belsug si trebuie udate imediat ce pamantul s-a uscat. Daca zona bunastarii din casa ta nu este foarte bine luminata, alege varianta artificiala sau o plantacare sa nu solicite foarte multa lumina.Crassula ovata este cea mai renumita dintre plantele suculente, utilizata ca planta de interior. Crassula este denumita si „copacul cu bani” sau „planta banilor”. Crassula se considera a fi planta responsabila cu bunastarea familiei si cu mentinerea unei energii pozitive potrivit Feng Shui. Usor de intretinut si cu o longevitate uimitoare, Crassula ovata este foarte decorativa prin frunzele sale carnoase. Denumirea de “Arbore de jad” vine de la culoarea frunzelor plantei Crassula, care la maturitate sunt de o culoare verde asemanaoare cu a jadului. In anumite tari, Crassula se ofera ca dar de nunta, reprezentand bunastarea materiala, iar datorita longevitatii sale reprezinta si acumularea unei bogate experiente de viata, fiind planta care ingrijita corespunzator, va poate insoti pana la batranete.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Planta banilor. Unde se amplaseaza in casa ca sa ai noroc la bani

Cum sa folosesti mai putin plastic in gradina

Bunicul cool face show pe internet: La 84 de ani are mii de fani pe Instagram

Articole recomandate

Planta banilor. Unde se amplaseaza in casa ca sa ai noroc la bani Planta banilor. In feng shui-ul traditional, exista plante care sporesc energia abundentei si de aceea poarta numele de planta banilor. Planta banilor se asaza, de regula, in centrul bunastarii dintr-o casa, dar poate fi benefic si in alte zone ale casei. Cum alegi planta banilor Poti alege orice

Cum sa fii gata de relaxare: 5 ponturi de la #MareaOrganizare Cand se apropie sarbatorile, parca panica de a face ordine in casa, de a avea totul organizat este si mai mare. Daca in alte perioade ale anului merge si asa , cand vin sarbatorile parca ne mobilizam mai repede. Diana Mihaila, primul professional organizer si consultant in metoda celebra Kon Mari,

De ce sa adaugi bicarbonat cand fierbi ouale Ti s-a intamplat sa cureti coaja oului, cu tot cu albusul? Acest lucru se intampla deoarece oul este foarte proaspat. Expertii spun ca, pentru fiert, oul ideal ar trebui sa aiba intre 7 si 10 zile. In acest interval, oul este mai alcalin si devine mai usor de curatat. Ouale proaspete sunt mai acide

Guma de mestecat in par? Cele mai bune solutii sa o scoti fara sa apelezi la FOARFECE Guma de mestecat in par. Copilul tau a facut-o si pe-asta? Nu te ingrijora. Nu e nevoie sa apelezi la foarfece. Aceste trucuri te vor ajuta sa scapi de guma de mestecat fara sa tai din par. Metoda 1 – Unt de arahide Cand are guma de mestecat in par, untul de arahide poate fi cea mai buna