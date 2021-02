Plosnitele de saltea, foarte periculoase pentru sanatate! Cum scapi de aceste insecte

Calatoritul este o placere nelipsita din viata multor persoane, insa in vacante ar trebui sa fim foarte atenti la locurile in care dormim! Indiferent daca destinatia ta este un hotel de 5 stele pe o plaja exotica, plosnitele reprezinta un adevarat pericol, iar la intoarcere poti lua cu tine acasa acesti “musafiri” nedoriti!Atunci cand suntem intepati de plosnite observam un tip de urticarie, o senzatie foarte intensa de mancarime. Plosnitele injecteaza in piele o secretie ce impiedica coagularea sangelui in respectiva zona unde s-a produs intepatura. Unele studii sustin faptul ca muscaturile acestor insecte pot transmite HIV si Hepatita C. Muscaturile si mancarimea pot indica existenta acestor daunatori, dar pentru a primi un raspuns concret e nevoie de o inspectie amanuntita realizata de profesionisti.Lucrurile carora trebuie sa le acordati o deosebita importanta in cautarea acestor daunatori sunt petele negre de fecale care se regasesc in saltele, precum si pielea lasata prin casa a insectelor imature. In urma unui instructaj corespunzator, cateii pot depista insectele dupa miros. Chiar si asa acestia au nevoie de o indrumare, nu-i putem lasa pe ei sa realizeze toata treaba. In cazul in care ati depistat in locuinta plosnite nu incercati sa scapati de ele singuri, deoarece exista mari sanse sa se imprastie prin toata casa.Spray-urile cu acid boric si alte produse alimentare nu functioneaza. Cel mai bine este sa apelati la un profesionist cat mai curand posibil, deoarece o singura insecta de sex feminin poate depune 500 de oua in timpul vietii. Aruncarea lucrurilor atunci cand depistam existenta daunatorilor este o conceptie gresita, deoarece acest lucru nu va conduce la disparitia acestora.Din spusele cercetatorilor, caldura este ucigasul numarul unu. Persoanele specializate in extirparea daunatorilor utilizeaza insecticide pe baza de ciflutrina, deltametrina și bendiocarb, dar o simpla pulverizare nu este suficienta pentru ca insectele se ascund ziua. Obiectele mici din casa trebuie atent inspectate si curatate cu dezinfectanti.Toate hainele și lenjeria trebuie spalate la o temperatura ridicata. Lucrurile inutile din casa si de pe mobila trebuie golite, astfel incat lucratorii firmei de dezinsectie sa pulverizeze solutii prin toate colturile casei. Cel mai important lucru pe care il poate face o persoana a carei locuinta a fost invadata de aceste insecte este solicitarea ajutorului specialistilor competenti.