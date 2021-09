Poti avea casa mult visata de Revelion si locul de munca ce iti garanteaza stabilitate financiara si profesionala.

Studio20

Renunta la prejudecati pentru a putea castiga cat mai multi bani! De cele mai multe ori prejudecatile pe care le avem ne fac sa ratam sansele cu care nu ne intalnim in fiecare zi. Un exemplu foarte bun in acest sens este legat de prejudecatile pe care unii dintre noi le au despre studiourile de videochat. A lucra in acest domeniu de activitate este considerat de unii dintre noi ca fiind ceva imoral, nedemn sau chiar umilitor, ceea ce este total neadevarat. Videochat-ul este un domeniu de activitate la fel ca oricare alt domeniu de activitate, iar persoanele ce lucreaza in acest domeniu de activitate sunt persoane serioase, cu un nivel ridicat de bun simt si respect fata de valorile morale ale societatii in care traim si lucreza intr-un domeniu de activitate care le asigura venitul pe care si-l doresc. Este timpul sa renuntam la prejudecati. Este timpul sa lucrezi in domeniul videochat-ului si sa ai o viata lipsita de griji financiare. Un studio de videochat serios, profesionist, te ajuta sa te dezvolti atat din punct de vedere profesional cat si din punct de vedere personal. Videochat-ului este atat despre castiguri financiare foarte mari cat si despre a lucra intr-un colectiv placut din toate punctele de vedere si a cunoaste cat mai multa lume. Lucrul in acest domeniu de activitate poate insemna inceputul unei cariere pline de satisfactii financiare, profesionale, personale, etc.Orice model ce se angajeaza la Studio20 in perioada 16 septembrie si 31 octombrie poate primi apartamentul de mult visat in rate cu 0% dobanda chiar pe 1 ianuarie 2022!Iti doresti de ceva timp sa iti achizitionezi un apartament sau o casa. Vrei sa fii pe picioarele tale, independenta si stabila financiar. Acum este momentul, o poti face rapid, nu peste X ani. Incepe munca la Studio20 ca model de videochat glamour, in orice oras din Romania, intre 16 Septembrie si 30 Octombrie 2021, si ia-ti casa sauchiar in noaptea de Revelion!- Incepi prima logare la unul din sediile Studio20 din Romania intre 16 si 30 Octombrie 2021- Pana pe 31 Decembrie 2021 faci o medie de minim 3000 de euro pe perioada si 20000 de euro total sales (te ajutam noi, daca te tii de program). Managerul studioului va analiza castigurile tale din primele 3 luni si impreuna veti lucra la un plan pentru viitor.- Pe 1 ianuarie iti alegi o casa sau apartament si noi ti-o cumparam in rate, valoarea si numarul ratelor fiind flexibila pentru ati permite sa le rambursezi cat mai rapid.Iti doresti cu adevarat casa mult dorita? Ai chef de munca? Contacteaza chiar acum unul din sediile Studio20 din Bucuresti sau din orasele mari din tara.Cu siguranta ai citit multe articole despre beneficiile pe care ti le poate oferi jobul de model videochat, de la veniturile mari, la sansa de a invata despre oameni si cum sa comunici in viata in avantajul tau, dar ce spui de o locuinta a ta de la Studio 20?, cel mai bun studio de videochat din lume, ofera modelelor sale oportunitatea de a fi proprietarele propriei case si te ajuta sa iti rambursezi ratele pentru locuinta cat mai repede.Daca deja esti model videochat, stii ca poti castiga sume foarte mari intr-un timp mult mai scurt decat daca ai lucra in orice alt domeniu, fara experienta necesara. Daca te gandesti sa devii model, sigur ai auzit despre sumele pe care le castiga modelele si te gandesti sa profiti de aceasta oportunitate si sa iti indeplinesti dorintele personale si materiale.Pe langa multitudinea de beneficii oferite precum training gratuit, cursuri de limba engleza, limuzina Studio20, acum modelele au ocazia de a-si achizitiona un apartament sau o casa rapid in rate fara dobanda.iti ofera sansa de a avea locuinta pe care ti-o doresti, si mai mult de atat, impreuna cu managerul de studio, vei face un plan financiar in care poti vedea exact cat de repede poti plati ratele si de cate ore de munca ai nevoie pentru ati atinge visul.depinde de venitul tau mediu ca rata sa fie sustenabila. Asta inseamna ca dupa ce platesti rata, sa iti ramana suficienti bani ca sa traiesti frumos in continuare.Impreuna cu un agent imobiliar, vom analizacare e casa pe care ti-o doresti si cum poti ajunge sa o ai. Noi recomandam o casa/apartament nou, gata finalizat, in care sa te poti muta rapid.Plata ratelor va fi extrem de simpla, la fiecare perioada de incasare vei avea o parte a platii pe care o vei aloca direct ratelor la locuinta.Cea mai mare franciza de videochat din lumeare in prezent 350 de angajati permamenti si peste 1000 de colaboratori (modele). Acestia isi desfasoara activitatea in 33 locatii, din 6 tari (Romania, Statele Unite, Columbia, Ungaria, Cipru si Cehia), pe 3 continente (Europa, America de Nord si America de Sud). In Romania are locatii in toate orasele mari: Bucuresti, Cluj-Napoca, Oradea, Ploiesti, Brasov, Timisoara si Craiova.Din punct de vedere al suprafeței, Studio 20 București Victoriei estenoastră, cu peste 700 de metri pătrați, în două tronsoane ale clădirii de birouri Victoria Business Center. Celedin noul studio dese întind pe o suprafață generoasă, de. Pentru că punem accent pe diversitatea decorurilor, avem atât dormitoare romantice, cât și biblioteci, bucătărie, birouri sau duș, de unde se pot transmite sesiunile private dintre modele și membrii site-urilor de videochat. Acestea sunt rezultatul muncii unei echipe de constructori și designeri profesioniști, timp de trei luni, ele îndeplinind, atât din punct de vedere vizual, cât și funcțional.