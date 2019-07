Propria baie devine noul SPA

Această viziune este rezultatul miilor de ani de civilizație și a diverselor schimbări prin care așezările, devenite orașe, apoi metropole, dar și culturile le-au suferit ca rezultat la interacțiunilor suferite și a evoluției. Astăzi, design-ul mobilierului și a accesoriilor de baie are, pe lângă funcția practică, și o funcție de afirmare a stilului de viață.Căzi cu forme fluide sau drepte, cu suport sau freestanding, albe sau în diverse culori, cu hidromasaj sau simple...Sisteme de duș cu jeturi de apă ca o ploaie fină sau ca o cascadă, cu forme și dimensiuni variate, termostatate, cu suport și diverse grade de rotire...Prosoape fine, pufoase, cu dimensiuni adaptate nevoilor fiecărei persoane și culori plăcute, vibrante sau liniștitoare...Sunt obiecte și produse care subliniază discret stilul de viață al fiecărei persoane și care implică toate simțurile: văz – pentru culorile plăcute și tonurile fine ale mobilierului, auz – pentru sunetul plăcut al apei, tactil – pentru texturile surprinzătoare, miros și gust – pentru aromele delicioase care închid în perfecțiunea unui cerc ritualul zilnic de răsfăț. SensoDays , distribuitorul de branduri home & deco premium, propune în mijlocul verii produse de calitate superioară pentru baie. Cu design variat, adaptat oricărui stil de viață, practice, utile, simplu de folosit – acestea vin în întâmpinarea stilului personal și al confortului clienților care trec pragul virtual sau fizic al magazinelorPrintre brandurile care propun soluții și funcționalități variate pentru obiectele de baie, se numără Hansgrohe, Vitra, Idealstandard, Duravit sau Iris Ceramica. În plus, aromele pregătite de cei mai buni specialiști în arta olfactivă de la Maison Berger purifică aerul și adaugă o notă intimă încăperilor., lider de proiectare în sectorul de baie, înseamnă 118 ani de inovare, design și calitate ireproșabilă. Obiectivul: îmbinarea perfectă între design, funcționalitate și confort.este unul dintre cei mai importanți producători de produse și soluții pentru băi private și publice. Scopul lor este de a modela viitorul vieții moderne, alături de arhitecți, designeri urbani, firme de construcții și partenerii lor în comerț și cercetare. Lucrează pentru a crea o sinergie fără întrerupere a perfecțiunii funcționale și a frumuseții estetice.Pentru brandul, designul este elementul principal în crearea unicității. Echipa de designeri caută necontenit noi și noi soluții pentru modele menite să se integreze perfect și să completeze stilul de viață al utilizatorilor.Fiecare designeste actual, individual și oricum altfel decât... convențional.este sinonim cu cea mai înaltă calitate, design original și tehnologie de îmbunătățire a confortului. În prezent, celebrități precum Cecilie Manz, trioul EOOS, Christian Werner, frații Sieger, Kurt Merki Jr., duo Phoenix Design, Matteo Thun și Philippe Starck alcătuiesc rețeaua de design Duravit, în calitate de minți creative și parteneri importanți.Calitatea și inovația sunt cu un pas mai departe, cu brandul- lider mondial în proiectarea, producția și distribuția produselor de înaltă calitate din porțelan pentru arhitectura rezidențială, comercială și industrială. Acesta este un grup identificat pentru talentele sale și care combină excelența produselor fabricate în Italia la nivel mondial.întregește experiența. Cu o istorie și experiență de 120 de ani, dar și cu misiunea declarată de a purifica aerul din interior, dezvoltă necontenit produse care îmbină arta olfactivă cu stimuli vizuali atractivi. Difuzoarele și lumânările perfumate cu arome special dezvoltate pentru băi vor întregi fără îndoială experiența.Cu ajutorul acestora,lansează o provocare deosebită: să îți transformi baia în propriul sanctuar de relaxare. SensoDays crede că fiecare persoană are un vis, o idee despre interiorul ideal al casei sale. De asemenea întreaga echipă susține viziunea că visele pot deveni realitate. Este motivul pentru care, de 15 ani, www.sensodays.ro reușește să recomande și să ofere cele mai interesante, mai versatile și mai noi produse și colecții ale brandurilor cu reputație in domeniul băilor, bucătăriilor și al decorațiunilor interioare. Pentru SensoDays fiecare persoană are o filosofie unică de viață și este misiunea asumată de a o ajuta să o implementeze în casa visurilor sale.Cu o experientă de peste 15 de ani în managementul categoriilor, sute de furnizori auditați permanent și o logistică impecabila cu livrare în toată țara SensoDays te invită să adaugi o notă personală.#mysensodaysPe www.sensodays.ro găsiţi peste 100 de branduri premium, iar pentru inspiraţie vă asteptam în cele două showroom-uri din București, Băneasa, Strada Bilciuresti nr. 20-22 şi Ştirbei Voda 160-162.