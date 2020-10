Sfaturi pentru femeile care isi doresc o familie numeroasa

Orice femeie poate deveni mama, dar atunci cand iti doresti o familie numeroasa, prioritatile tale se schimba si trebuie sa te adaptezi unui stil de viata complet diferit. Nu doar cresterea copiilor, cat si rutina si felul in care iti gestionezi timpul vor juca un rol important in viata ta. O familie mare implica suficient spatiu, atentie, timp, dar si resurse financiare pentru a trai in armonie si a se dezvolta in cel mai frumos mod. De la aspectele practice la cele emotionale, iata care sunt cateva dintre lucrurile la care ar trebui sa te astepti si pe care le poti planifica din timp:Rufele familiei tale trebuie organizate temeinic daca iti doresti sa ai timp pentru cat mai multe activitati in restul zilei. Femeile cu familii numeroase recomanda impartirea rufelor pe categorii, pentru a fi mai usor de impaturit si asezat in dulapuri. De asemenea, asigura-te ca ai o masina de spalat potrivita pentru a face fata unui numar mare de haine murdare si ia in calcul achizitionarea unui uscator. Alege din oferta de masini de spalat in functie de cati copii ai si de capacitatea de care ai nevoie. Masinile moderne iti ofera o gama larga de programe si functii specializate care se adreseaza nevoilor tale.Cand ai mai multi copii este esential sa poti organiza intr-un mod cat mai creativ si distractiv toate lucrurile acestora. Daca stabilesti alaturi de ei cateva culori care ii reprezinta pe fiecare, vei putea sa aranjezi toate obiectele lor in cutii, in suporturi sau dulapuri separate. De asemenea, poti incerca sa le cumperi cani, pahare si tacamuri in culorile respective si sa-i inveti mai multe despre importanta igienei, mai ales in perioada cand urmeaza sa inceapa gradinita si vor fi expusi unui colectiv.O familie numeroasa trebuie sa fie, in primul rand, unita si capabila sa se ajute ori de cate ori este nevoie.Tocmai de aceea este important de tinut minte ca inclusiv copiii pot primi task-uri in functie de varsta si de abilitati. Copiii pot invata sa lucreze in echipa atunci cand trebuie sa faca ordine in camera impreuna sau chiar sa ajute la curatenie prin stersul prafului. Invata-i ca au o responsabilitate fata de parinti si fata de fratii lor. Prin oferirea unor lucruri de facut ii poti motiva sa devina mai interesati de treburile din jurul casei si poti sa fii sigura ca iti vor sari in ajutor ori de cate ori ai nevoie.Mai multi copii inseamna nevoie de mai mult spatiu pentru depozitarea hainelor, a jucariilor si a altor obiecte. Vei avea nevoie de solutii de depozitare ingenioase, mai ales pentru a economisi spatiu si bani. Trebuie sa te gandesti din timp la posibilitatile materiale care ar implica o locuinta mai mare si mobilier special gandit pentru familia ta si spatiul pe care il ai la dispozitie. Este recomandat sa apelezi la mobila facuta la comanda, care sa fie potrivita mai multi ani si sa treaca testul timpului.Sursa foto: pexels.com