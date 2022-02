Sfaturi pentru ingrijirea covoarelor

Atunci când intri într-o încăpere poți să-ți dai seama de personalitatea proprietarului în funcție de stilul covorului ales și în funcție de cât de bine este acesta întreținut.Covorul se murdărește ușor, acumulează praf, firmituri, păr de animale, și poate devenii o sursă favorizantă pentru diverse alergii. O firmă de curățenie care dispune de aspiratoare profesionale și monodisc te-ar putea ajuta cu siguranță să cureți în mod corespunzător covorul.Dacă totuși optezi pentru curățarea covorului acasă, iată câteva sfaturi care îți pot fi de folos:Eticheta de pe spatele covorului conține informații prețioase cu privire la materialul din care este confecționat (iută, lână, fibre sintetice, etc.) precum și densitatea firelor. În funcție de acestea ai un punct de plecare pentru operațiunile de aspirare care urmează. În general pentru covoarele din fire naturale se recomandă curățarea uscată iar pentru cele din fire sintetice, curățarea umedă dar cel mai bine este să verifici totuși eticheta și să ții cont de sfatul producătorului.Contrar credinței populare, covorul se aspiră pe ambele părți nu doar pe cea care stă cu fața în sus. Este bine să facem acest lucru săptămânal pentru a îndepărta praful, acarienii și toate lucrurile care sfârșesc pe acesta. Dacă covorul are franjuri, evită aspirarea lor pentru că riști altfel să îi strici.Dacă dorești să îndepărtezi petele de pe covor e bine să folosești un detergent cât mai neutru, care să nu strice fibra. Poți face oricând în casa o soluție cu apă și oțet/bicarbonat de sodiu/detergent de vase care să te ajute. Să nu încerci însă să îndepărtezi petele prin frecare, cel mai bine este să iei o cârpă curată și împreună cu soluția creată să tamponezi locul cu pricina.Un alt lucru de care trebuie să ții cont, este că un covor umed are mari șanse să facă mucegai așadar asigură-te că acesta este uscat complet înainte să îl pui la loc.Dacă ai reușit să cureți covorul după bunul plac atunci este minunat, dacă totuși petele nu s-au dus atunci cel mai bine este să apelezi la o firmă specializată cu experiență în domeniu.