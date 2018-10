Supraveghere video pentru acasa

De ce ai nevoie de un sistem de supraveghere video? Să iti stii copilul in siguranta timp de câteva seri, în timp ce ești obligat să te întorci acasă de la serviciu mai târziu? Pentru a fi sigur că acasa totul este ok în timp ce esti plecat? Sau poate doar pentru a afla unde ti-a ascums sotia dulciurile, unde ti-ai aruncat papucii dimineata sau cine iti fura mereu terariul pe care il ai la fereastră si care dispare tot timpul? Un sistem de supraveghere video la domiciliu este utilizată pentru o varietate de scopuri:- pentru îngrijirea copiilor;- monitorizarea apartamentului/casei în absența proprietarilor;- pentru îngrijirea rudelor în vârstă;- pentru a tine sub observatie scara blocului, a parcaii etc;- pentru a tine sub observatie animalele de companie;- pentru a monitoriza progresul reparațiilor, si în general, pentru orice.Trebuie doar sa decizi dacă trebuie să cumperi o camera de supraveghere video sau un sistem de supraveghere video. Nu merita să cumperi un sistem de supraveghere video, dacă tu nu ai nevoie de supraveghere video în mod continuu, ci doar ocazional.Dacă sistemul de supraveghere video este necesar pentru tine în mod constant, bineînțeles, este mai bine să cumperi un kit pentru sistemul de supraveghere video,cu un set adecvat de funcții. Calculeaza numărul de camere de care aveți nevoie. Este destul de simplu.Dacă doresti să organizezi supravegherea video într-un apartament de la un oraș, decide dacă este important sa vezi fiecare cameră sau, de exemplu, este o singura incapere sau un hol.Sau poate ai nevoie de o camera de supraveghere video la intrarea in scara.Dacă ai nevoie de mai multe camere, mai ales de același tip, cea mai bună opțiune este achiziționarea unui kit de supraveghere video pentru casă.Kitul este întotdeauna mai ieftin decât cumpărarea tuturor elementelor sale separat. În magazinul online vei gasi un kit versatil al unui sistem desupraveghere video,care poate include 2, 4, 6, 8 si mai multe camere IP (Wi -Fi), precum și un DVR compact, care iti permite să stochezi imaginile video dela toate camerele amplasate.Daca ai nevoie de această opțiune,intra in magazinul online, unde puteți afla despre toate dispozitivele disponibile pe piata. Acestea pot include aparatura la un pret bugetar sau aparatura profesionala de ultima generatie. Un set complet al unui sistem de supraveghere video pentru o locuință privată este soluția cea mai optimă, convenabilă și economică a tot ce poate fi găsită pe piață.De asemenea, dacă esti încăutarea unui sistem de supravegherea video a unei case private, trebuie să determini nu numai zonele deobservare și numărul lor, ci, deasemenea, daca acestea vor fi amplasate in interior sau inexterior.Când ai totul planificat, iti va fi mai ușor să decizi cuprivire lasetul de funcții ale viitoarelor camere de supraveghere video. De asemenea, trebuie sa stii ca dispozitivele pentru exterior, trebuie să fie folosite numaila exterios, iar in acest caz ai nrvoir de camere stradale, care au un grad ridicat de protecție împotriva umezelii și aprafului (până la IP66) și transfer de căldură și îngheț in intervalul de temperatură de la -40 pana la +60 de grade.Mai mult decat atat, aceste camere ale sistemului de supraveghere video, trebuie sa fie dotate și cu protecție împotriva vandalilor.Sistemele de supraveghere video sunt dotate cu diverse functii, cum ar fi, functia vocala. De aceasta functie ai nevoie numai in cazul in care doresti sa vorbesti prin intermediul camerei, cu persoanele aflate acasa sau cu animalele de companie. Sigur, deja toți cei interesați de problema supravegherii video de acasă au auzit despre funcția de push-to-talk, care iti permite să trimiti mesaje vocale prin intermediul camerei.De aceasta functie au nevoie părinții, proprietari de animale de companie, si practic oricine. Desigur, este atât de amuzant sa-ti vezi animalul de companie cum face giumbuslucuri atunci cand tu nu esti acasa sau sa-ti vezi copilul care abuzează în mod evident de jocuri pe calculator.Dacă ai nevoie de o astfel de funcție, acorda atenție sistemului de supraveghere cu camere de supraveghere universale Oco.Oco iti permite, de asemenea, să asculti sunetul de fundal, de exemplu, chiar dacă telefonul este blocat.Această opțiune este o descoperire pentru părinții tineri, înlocuind cu ușurință orice monitor pentru copii. Pentru stocarea locală a imaginilor video, poti folosi Kit Supraveghere Interior cu o camera Dom Ahd 2 Mp Full Hd sauKit supraveghere AHD INT 3 NET, IR 15 m, cu vizualizare nocturna in infrarosu.