Trucul cu scortisoara pentru a scapa de mirosul urat din baie

Dacă ai încercat tot felul de trucuri de curățenie pentru a scăpa de mirosurile urate din baie și nimic nu funcționează, aceasta este ideal pentru tine. Încearcă acest truc cu scorțișoară pentru a scăpa de mirosul de urină din baie.Dacă bei suficiente lichide și ești sănătos, urina ta nu ar trebui să aibă un miros puternic, însă, dacă este foarte concentrată și are un miros asemănător amoniacului, ar putea fi vorba de o boală de fond. Dar, în orice caz, mirosurile de urină sunt aproape inevitabile în baie și sunt adesea ascunse sub capacul toaletei sau sub marginea vasului.Uneori este nevoie de un amestec puternic, mai degrabă decât de un singur produs, pentru a scăpa de mirosul urât din vasul de toaletă. Apa stagnantă, deșeurile și chiar bacteriile din conducte își fac intotdeauna aparitia si duc la mirosuri neplacute.De ce aveți nevoie:O lingură de scorțișoară măcinatăO lingură de cuișoareCoajă de portocală sau de lămâieO bandă elasticăO bucată de pânză poroasăUn bol de sticlăProcedura: Mai întâi, puneți coaja citricelor alese în interiorul recipientului, iar deasupra, aruncați scorțișoara și cuișoarele. Se amestecă și se acoperă cu o bucată de pânză (puțin mai mare decât "gura" recipientului). Se fixează cu ajutorul elasticului. Acum trebuie doar să îl puneți în baie și să îi schimbați conținutul la fiecare 15 zile. Poți repeta procedura și să pui câte unul în fiecare cameră din casă pentru a contracara tot felul de mirosuri neplăcute.