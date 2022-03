Trucurile care iti sporesc confortul din locuinta si te ajuta sa te relaxezi

Pentru ca locuinta e locul in care vii sa te relaxezi dupa o zi grea de munca, unde vrei sa ai parte de un somn odihnitor si de confort sporit, este necesar sa apelezi la anumite trucuri si sa faci, astfel, modificarile de care ai nevoie. Deci, stabileste-ti un buget, fa-ti o lista cu prioritati si apuca-te de treaba, ca sa faci schimbarile care iti vor imbunatati stilul de viata.Nu-i asa ca atunci cand vrei sa faci o activitate in locuinta, iti doresti sa o desfasori intr-un mediu relaxant? Atunci, daca vrei sa ai parte de o atmosfera ideala, indiferent ca trebuie sa faci curatenie prin casa, sa citesti, sa te ocupi de proiectele de la munca, sa te uiti la un serial ori sa te odihnesti, instaleaza-ti un sistem de iluminat smart. Acest sistem cuprinde becuri inteligente cu LED pe care le poti programa sa se aprinda cand vrei, cu ajutorul unei aplicatii mobile. In plus, prin intermediul acesteia, poti să setezi intensitatea pe care vrei sa o aiba lumina, dar si culoarea ei.Cand vine vorba de confortul in locuinta, amenajarea joaca un rol important. Fie ca e vorba de design, fie de partea practica a lucrurilor, este necesar sa iti amenajezi casa in mod corespunzator, ca sa ai parte de un stil de viata comod. Mai exact, cand vine vorba de pardoseala din fiecare incapere, indiferent ca e vorba de living, baie sau bucatarie, foloseste printuri originale care au o durata lunga de viata, au o absorbtie fonica eficienta si sunt foarte rezistente la uzura, deci o sa iti ofere tot confortul de care ai nevoie cand vei pasi prin camin.De asemenea, investeste in obiecte care iti usureaza traiul de zi cu zi. Mai precis, cand vine vorba de curatenie, poti sa folosesti un robot de aspirare, ca tu sa te relaxezi in timp ce acesta face treaba in locul tau. In plus, o sa iti prinda bine si o masina de spalat vase, ca sa scapi de aceasta activitate, resimtita, adesea, ca o adevarata corvoada. Pe de alta parte, in bucatarie o sa iti fie de mare ajutor si un cuptor cu microunde, un espressor, un multicooker si o plita electrica.Tine cont si de obiectele de mobilier care aduc un plus estetic si au un design modern. Asa ca vezi ce fel de scaune alegi, fotolii, mese, coltare sau dressinguri, astfel incat sa se potriveasca cu restul obiectelor din casa.În primul rand, termoizoleaza-ti locuinta, fiindca este un aspect foarte important, mai ales daca nu vrei să ai parte de pierderi de energie, ceea ce se va reflecta in facturi. Apoi, alege-ti un sistem de incalzire eficient, care sa se potriveasca cu nevoile de zi cu zi, dar si cu spatiul pe care il ai la dispozitie. De exemplu, daca vrei sa ai atat apa calda, cat si caldura la discretie, apeleaza la o centrala termica pe gaz ori pe peleti. De asemenea, poti sa iti instalezi un sistem de incalzire modern, care asigura incalzirea prin pardoseala, deci, sa renunti la calorifere. Alte optiuni demne de luat in seama sunt pompele de caldura sau panourile radiante. Iar ca sa ai parte de racoare in timpul sezonului cald, monteaza-ti un aparat de aer conditionat.Acestea sunt doar cateva dintre ideile pe care le poti lua in considerare cand vrei sa ai parte de un confort sporit în propria locuinta. Tine cont de nevoile tale, dar si de buget. Vezi care sunt prioritatile tale. Stabileste daca primeaza achizitionarea de obiecte smart, designul interior, sa ai parte de confort termic sau de o atmosfera relaxanta in care să te desfasori. Pana la urma, tu stii cel mai bine.Sursa foto: Shutterstock.com