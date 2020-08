4 obiceiuri care te saracesc

Toata lumea stie ca scuipatul este un obicei prost, insa mai mult din considerente ce tin de eticheta si mai putin din considerente banesti. Acest obicei nu doar ca pune in pericol sanatatea publica si imaginea celui care recurge la el, ci si finantele intrucat blocheaza oportunitatile si caile spre prosperitate.Viata nu este numai lapte si miere. Nu e om care sa nu se fi confruntat niciodata cu o problema. Insa unii oameni au maniere diferite de a face fata provocarilor. In timp ce unii le accepta asa cum sunt si incearca sa faca fata, altii se lupta, se impotrivesc si se plang de ele. Norocul si prosperitatea nu vin la persoanele care sunt vesnic nemultumite, care isi plang de mila nonstop. Indiferent ce li se intampla, acesti oameni sunt cei mai amarati, cei mai napastuiti, cei mai obositi. Aceste obiceiuri se transforma in stiluri de viata, cu implicatii negative atat la nivel fizic, cat si la nivel spiritual.