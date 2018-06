8 intrebuintari are cartofilor pe care foarte putina lume le cunoaste

Cartofii sunt o leguma delicioasa si foarte populara in bucatarie, insa ei au intrebuintari surprinzatoare si pentru alte lucruri.Stiai ca pot trata arsurile sau ca pot curata perfect geamurile? Iata 8 intrebuintari are cartofilor pe care foarte putina lume le cunoast:Poti scapa rapid de petele de rugina cu ajutorul cartofului. Tot ce trebuie sa faci este sa tai un cartof in jumatate. Intr-un vas incapator adauga bicarbonat de sodiu, sare sau detergent de vase. Cuunda partea taiata a cartofului in solutia aleasa si freaca foarte bine suprafetele afectate de rugina. Cand cartoful nu-si mai face efectul, taie o felie subtire si repeta procesul. La final clateste totul foarte bine cu apa.Arsurile solare pot fi tratate cu ajutorul cartofului. Poti folosi fie un cartof taiat in felii subtiri, fie un cartof ras sau blenduit(pentru a obtine o pasta cremoasa). Curata insa cartoful si spala-l foarte bine inainte de a-l taia.Foloseste o bucata de tifon in care sa adaugi cartoful si aplica compresa pe portiunea afectata. Lasa-o sa actioneze timp de 10-15 minute, apoi clateste-te cu apa calduta. Pentru arsurile locale, provocate de fierul de calcat, sau de apa ori ulei incinse, foloseste suc proaspat stors de cartofi, sau o pasta, obtinuta la blender. Aplica comprese inmuiate in suc sau pasta de cartofi invelita in tifon direct pe rana, timp de 10 minute. Schimba compresele de indata de observi ca acestea prin o culoare maronie.Petele de pe tesaturi, fie ca este vorba de piese de mobilier, covor, genti sau haine, pot fi indepartate cu usurinta daca apelezi la cartofi. Rade cativa cartofi si adauga-i intr-un bol cu 500 ml de apa. Amesteca totul foarte bine si lasa-i sa stea in apa timp de un minut - doua. Indeparteaza apoi cartofii si adauga inca 500 ml de apa. Lasa apa sa stea timp de 10-15 minute la temperatura camerei apoi, cu ajutorul unui burete curat, inmuiat in solutia obtinuta freaca foarte bine pata. La final clateste cu apa rece.In timp, incaltamintea de piele se zgarie si nu mai au aspectul de nou. Cartofii nu indeparteaza doar mizeria de pe acestia ci estompeaza zgarieturile si previn "imbatranirea" pantofilor. Tot ce trebuie sa faci este sa tai un cartof in jumatate si sa freci cu acesta incaltamintea. Las-o timp de cinci minute, astfel incat cartoful sa-si faca efectul. Vei observa ca incepe sa se albeasca. Nu-ti face griji. Este perfect normal. Dupa cinci minute lustruieste pantofii cu o carpa curata, din fibra naturala.In timp, obiectele din argint se innegresc. Poti scapa foarte usor de negreala de pe acestea daca pastrezi apa in care fierbi cartofii. Adauga obiectele de argint in apa in care au fiert acestia si lasa-le sa stea timp de o ora. Scoate-le si curata-le usor cu un burete. Clateste-le apoi foarte bine. Vor redeveni lucioase si frumoase.Daca nu vrei sa mai iei pastile sau vrei ca durerea sa treaca mai repede, aplica felii de cartofi pe tample si pe frunte si bandajeaza-ti capul cu o fasie de tifon pentru ca feliile sa nu cada.Daca vrei sa ai un ten curat si luminos, tot la cartofi trebuie sa apelezi. Acestia te ajuta sa scapi de cearcane, indeparteaza acneea, petele negre si previne aparitia ridurilor. Tot ce trebuie sa faci este sa aplici comprese cu cartofi in locurile afectate si sa le lasi sa actioneze timp de 10-15 minute. Clateste-te apoi cu apa calduta. In cazul cearcanelui si pungilor de sub ochi foloseste felii de cartofi.Renunta la chimicale! Poti obtine geamuri perfect curate cu un cartof. Taie cartoful in jumatate si freaca geamul cu acesta. Sterge apoi cu o carpa curata si uscata! Vei obtine geamuri perfect lucioase si stralucitoare.