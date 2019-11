Black Friday de la PIATRAONLINE

De Black Friday, PIATRAONLINE anunta maratonul reducerilor atat online cat si offline. Portile se deschid in showroom-ul din Aleea Teisani, nr. 137A, incepand cu vineri 15 noiembrie, ora 00:00 si pana la miezul noptii. Online, ne gasesti peunde poti alege din peste 100 de modele de piatra naturala si peste 45.000 mp in stoc.Pentru evenimentul reducerilor, PIATRAONLINE a pregatit o selectie de materiale cat mai diversificata, ce cuprinde travertin, marmura, granit, ardezie, mozaic, piatra decorativa si solutii de intretinere si curatare. Daca iti doresti o baie placata numai cu marmura, un semineu imbracat in ardezie flexibila sau un perete decorativ cu mozaic in bucatarie, atunci vino la PIATRAONLINE, unde toate acestea sunt la reducere de Black Friday. Piatra naturala reprezinta intotdeauna o varianta eleganta care nu se va demoda niciodata.Programul incepe cu petrecerea ”Glow in the Dark” si continua pana a doua zi cu arhitecti si consilieri dedicati clientilor ce trec pragul showroom-ului. Un eveniment care tine ofertele in priza toata ziua. Fii primul care descopera reducerile masive la zeci de modele si produse din piatra naturala, pe ritmurile hiturilor de altadata.PIATRAONLINE mizeaza pe faptul ca fiecare nou proiect este asemenea unei panze albe, iar compania are intreaga paleta de culori cu care poate crea ceva nou, unic, nemaivazut, motiv pentru care, in acest an, de Black Friday, clientii pot discuta direct cu un arhitect pentru a gasi solutii pentru proiectul de amenajare. Intra pe site-ulsi poti programa o intrevedere cu unul dintre designerii si arhitectii prezenti in showroom. Prinde startul reducerilor de Black Friday la PIATRAONLINE si antreneaza designerul din tine! PIATRAONLINE este primul magazin de piatra naturala din Romania. De peste 10 ani, compania selecteaza si importa cea mai buna piatra naturala din colturile lumii, devenind un generator de inspiratie. Calatoria PIATRAONLINE continua, iar pentru idei bune, puteti veni pe Aleea Teisani, nr. 137, sector 1, Bucuresti.