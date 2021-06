Cand este bine sa faci sfestania casei. Ce este important sa faca credinciosii inainte de a chema preotul sa le sfinteasca locuinta

Mai presus de toate acestea, preotii spun ca este foarte important ca oamenii sa fie curati la suflet, caci ei atrag adesea energiile in caminul lor.”Sunt case, care în momentul în care faci un cas în interiorul lor sunt foarte neprimitoare. Sunt case apăsătoare, care te obosesc, abia aștepți să pleci din casa respectivă. Sunt și case foarte primitoare. E clar că nu e o problemă casa, ci oamenii care locuiesc acolo (…) Noi îl chemăm pe Iisus Hristos să vină în casa omului și să binecuvânteze acea casă și pe oamenii care locuiesc acolo”, a spus părintele Visarion Alexa.Potrivit traditiei, se spune ca este bine sa sfintesti casa in luna martie, caci la inceputul primaverii vrajitoarele ies la balta pentru a incepe farmecele, iar sfestania case va actiona la un scut impotriva lor. Pentru acest ritual, crestinii trebuie sa pregateasca apa intr-un vas, cateva lumanari si tamaie. Preotul va veni in casa si va spune o rugaciune, apoi va stropi peretii cu agheasma, dar si pe cei prezenti. Foarte important insa inainte de sfintire, este ca oamenii sa fie deschisi spre schimbarea in bine si sa aiba ganduri bune si curate.Preotii spun insa ca sfintirea casei se poate face oricand, dar mai ales atunci cand credinciosii simt nevoia.”Eu cred că e un basm. Biserica nu și-a apropiat această concepție și spune că sfeștania poate fi făcută în fiecare lună sau, mai adaugă o precizare foarte clară, ori de câte ori va dori cineva”, a explicat preotul Visarion Alexa.