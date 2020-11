Cum arata vila de lux detinuta de Alex Bodi in Pipera. Cati bani cere pe ea!

Pe vila din Pipera, Alex Bodi cere 795.000 de euro. Este construita in stil mediteraneean, are 5 camere, o bucătărie, 3 băi, 3 balcoane, 3 terase, un dressing, piscină exterioară, foișor și un garaj cu 6 locuri de parcare. Casa, cu acoperiș din țiglă metalică, a fost construită în 2019 (finalizată în 2020) și se află în zona Pipera-Tunari, pe un teren de 1.200 mp, lângă pădure. Vila se vinde complet mobilată și utilată., se arată în anunțul pus pe imobiliare.ro.Pe lista achiziților recente realizate de afacerist s-ar afla și un castel situat pe raza localității Sighișoara, pe care acesta l-ar fi cumpărat în parteneriat cu șeful și mentorul său Joseph, croatul cunoscut în lumea bună drept ”Prințul criptomonedelor”.

