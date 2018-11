Cum sa cureti energiile negative. Vezi ce rol au sarea si uleiurile esentiale

Exemplul clasic sunt bijuteriile care pot aduce ghinion noului proprietar. Poate ca fostul lor detinator a suferit un accident tragic, astfel ca membrii familiei au vrut sa scape de ele. Asa ca le-au vandut unui bijutier de la care le-a cumparat altcineva… adica tu.Cand incepi sa le porti s-ar putea ca niciodata sa nu faci conexiunea intre bijuterii si problemele tale. Ca de exemplu o doamna care a cumparat un frumos inel de aur cu diamant. I-au trebuit 13 ani sa-si dea seama cat de toxic a devenit acel inel pentru ea. Stiti povestea Diamantului Hope provenit din India? Se crede despre el ca aduce ghinion ori chiar moartea proprietarului sau. Acesta este si motivul pentru care a fost donat Muzeului Smithsonian.Poti face economii importante daca achizitionezi mobila de buna calitate insa la mana a doua. Cu atat mai mult cu cat compania ta se extinde si, totusi, nu vrei sa dai o avere pe mobila. Insa ceea ce nu stii este ca mobila pe care tu ai cumparat-o la pret de chilipir a apartinut cuiva care a pierdut-o atunci cand ai intrat in faliment. Probabil ca tu „n-ai curatat” niciodata din punct de vedere energetic mobila.Si nici nu ai dat importanta ca nu la multa vreme dupa ce ti-ai instalat-o in birou, uneori, te confrunti cu obstacole financiare si cu alte dificultati. Acest lucru se poate intampla cu toate lucrurile folosite inclusiv cu masinile, opere de arta, antichitati, bijuterii, case etc. Unele persoane sunt mai sensibile si se pot simti inconfortabil. Alti oameni s-ar putea sa nu simta nimic insa vor fi afectati de energia negativa degajata de obiect. Prin urmare este important sa curati energia negativa imediat ce ai intrat in posesia unui obiect folosit si de altcineva. Insa nu trebuie sa devii paranoic in legatura cu asta. Doar spala-ti mainile, corpul si alimentele intrucat aduni negativitate in doar 24 de ore de viata si este nevoie sa curati orice obiect care a apartinut unei persoane negative ori care a fost prezent intr-un evenimentnegativ.Sarea este una dintre cele mai usoare si eficiente modalitati de eliminare a energie negative, in special din case ori birouri. Cristalele de sare au abilitatea naturala de a sterge programarea energetica. Foloseste-le, asadar, ca pe o guma de sters pentru a sterge informatia negativa aflata pe obiecte.Imprastie un pumn de sare prin intreaga camera si inca cateva cristale in fiecare colt. Lasa-le peste noapte daca este posibil, dupa care strange-le si arunca-le la gunoi (sacul cu gunoi trebuie scos imediat din casa).Diamantele, in special, se curata bine atunci cand sunt inmuiate in apa cu sare si lasate acolo cel putin 24 de ore. De asemenea, pot fi invelite intr-o folie cu aluminiu cu sare pentru a elimina energia negativa. Ai grija intrucat anumite bijuterii nu tolereaza sarea, ca de exemplu perlele si opalurile.Este o modalitate placuta de a alunga energiile negative din casa, birou ori de pe obiecte. Uleiurile esentiale nu doar ca disperseaza energia negativa insa aduc si un aer proaspat in incapere, invita inauntru CHI (energia vitala). Mai mult, uleiurile esentiale sunt antibacteriene si antivirale ceea ce inseamna ca, in mod natural, insanatosesc casa. Uleiul de lamaie, portocala dulce, levantica, salvie, menta si trandafir sunt cateva dintre ele mai puternice si mai placute asa ca nu ezita sa le incerci. Vezi care dintre ele ti se potriveste sifoloseste-l cu incredere.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.