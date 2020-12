Cum sa-ti decorezi (si organizezi) casa de Craciun in 7 pasi simpli

Alcatuieste un mood board cu poze ce contin elemente care iti plac. Pinterest este o platforma grozava pentru cei aflati in cautare de inspiratie. Gandeste-te bine ce zone doresti sa ornezi si cum sa arate ele. Acest exercitiu de imaginatie si de planificare te ajuta sa scalezi corect noile achizitii, sfatuieste specialistul in organizare....si in baza ei vezi ce ornamente ai deja depozitate in anexele casei si ce decoratiuni ar putea completa amenajarea de sezon. In prima faza,Nu te grabi sa tragi cu cardul imediat ce ai dat peste ceva ce iti face cu ochiul. Analizeaza ofertele! Si pe cele fizice si pe cele online. Citeste cu atentie descrierea, compozitia, dimensiunile. Daca doresti sa combini mai multe elemente, aceste aspecte sunt importante. In plus, ele te feresc de a cumpara si de a comanda ceva neconform cu nevoile si cu asteptarile tale.din care sa alegi exact ce va compune decorul de sarbatori, spune Diana Mihaila, pentru cititorii ele.ro.Este un aspect ce tine de organizarea pe plan personal si a bugetului nostru. Tot ce ramane nefolosit se transforma in surplus. Chiar daca le vom da utilitate in anii urmatori (de rusine ca stau inghesuite intr-o cutie in boxa), tot raman nefolosite o perioada nejustificata de timp. Iar conform principiilor de baza ale organizarii nu este recomandat sa pastrezi ceva un an intreg fara a avea o idee precisa de intrebuintare, mai spune Diana Mihaila.Mai multe ornamente din anii trecuti pot fi transformate intr-un element nou de decor. Este nevoie de putina creativitate si indemanare. Sau de o cautare pe internet cu proiecte DIY pentru Craciun. Uite, de pilda, cateva globuri pe o crenguta de brad pot fi un frumos ornament pentru usa. Sau, daca prindem totul pe o panglica, devine rapid un accent de legat pe spatarul scaunului, arata Diana Mihaila.mai explica specialistul in organizare, incercam sa recompune seturile sau le sortam cromatic ori in functie de materialul din care sunt realizate.Diana Mihaila (foto) a elaborat un program gratuit de o luna de punere in ordine cu sens a intregii locuinte, care in 2020 a fost inclus de Parlamentul European in randul initiativelor cu impact pozitiv pe scara larga. De asemenea, Diana are cea mai mare comunitate interesata de organizarea casei, bugetului si timpului din Romania, recunoscuta in cadrul Facebook Women Community Leadership Meeting, Varsovia si la Gala Digital Divas 2020, in categoria Best Women Communities.