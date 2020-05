Innoieste-ti casa pe buget: 7 idei rapide si usoare

Majoritatea dintre noi am experimentat senzația de a privi în jurul casei noastre și de a nu mai fi mulțumiți sau inspirați de interiorul acesteia. Poate că ai încercat câteva tendințe care nu par la fel de proaspete ca odinioară sau poate că culoarea peretelui este învechită.Indiferent de motive, este aproape inevitabil ca la un moment dat să te simți gata să îți reîmprospătezi locuința. Cu toate acestea, uneori bugetele noastre nu sunt chiar atât de mari ca dorințele.Din fericire, există destule idei de împrospătare interioară care costă foarte puțin timp sau bani.Patul tău este piesa centrală a dormitorului. Prin urmare, dacă încerci să aduci mai multă viață designului dormitorului, atunci nu există o modalitate mai bună de a face asta decât prin schimbarea lenjeriei de pat.De la un pat confortabil, care prezintă straturi de pături mari împletite sau croșetate, până la lenjerie de pat veselă cu texturi și culori convingătoare, totul depinde de imaginație.Este uimitor ce poate face un nou robinet, aparat sau chiar mânere pentru ușile mobilierului din bucătărie sau baie. Opțiunile pentru acest lucru sunt foarte accesibile.Poți adăuga elemente din aramă sau poți combina și potrivi diferite metale pentru a adăuga straturi vizuale. Posibilitățile sunt nesfârșite.Un perete statement nu este singurul mod în care pereții te pot ajuta să îți revigorezi spațiul.Poți aranja în mod artizanal câteva rafturi plutitoare pentru a arăta unele dintre amintirile tale preferate, pentru a adăuga o piesă de artă. Sau poți crea un perete elegant și sofisticat tip galerie de artă.Dacă tot vorbeam de pereți statement, eu zic să continuăm.Un perete statement este un mod perfect de a face o schimbare majoră, fără a cheltui mult timp sau efort. Și este o manevră specială pentru ca designul camerei tale să pară mai bogat și mai dinamic.Ia în considerare un model jucăuș, cu picături sau inimioare de exemplu. Sau, pur și simplu, poți picta un perete în culoarea preferată. Dacă ești îngrijorată că nu te vei descurca la a picta alege un tapet. Există o mulțime de opțiuni frumoase de tapet de care poți profita fără a fi nevoie de un buget imens.Covoarele au o capacitate specială de a adăuga căldură și definiție spațiilor în care se află. Așadar, dacă cauţi să-ți redefineşti spațiul, nu există o modalitate mai bună de a face acest lucru decât cu un covor nou.Desigur, culorile și modelele covorului pe care îl alegi sunt importante, însă plasarea covorului are şi el un impact. Poţi aşeza covorul pe o diagonală, ceea ce aduce o mișcare suplimentară și atrage atenția. Te-ai gândit la asta?Dacă camera ta ar fi o fotografie, geamurile ar fi rama fotografiei. Așa că schimbarea ramelor geamurilor este o mișcare simplă care poate transforma complet o cameră.În plus, ai opțiuni peste opțiuni. Poți adăuga perdele subțiri curgătoare sau draperii romane. Poți chiar să combini cele două idei.Pernele decorative sunt practic un machiaj pentru camera de zi - le poți schimba și schimba în funcție de starea de spirit și de anotimp, iar efectul este unul de proporții.Dacă spațiul unde stai se simte puțin plictisitor, ia în considerare adăugarea câtorva perne în culori vii pentru a aduce viață. Iar dacă ești fan esteticii boho poți adăuga perne cu nuanțe și texturi organice.Sper ca aceste idei să îți fie de folos. Tu ce ai mai încercat atunci când ți-ai reîmprospătat locuința?