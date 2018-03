Nu arunca sub nicio forma apa in care fierbi ouale. Iata ce poti face cu ea

Aceasta apa este foarte bogata in calciu organic, care provine din coaja oualor. Este foarte buna pentru plantele din apartament, dar si pentru cele din gradina, deoarece le intareste radacina. De asemenea, ouale elibereaza saruri minerale foarte bune pentru sol.Pentru a beneficia din plin de proprietatile minunate ale apei in care au fiert ouale, este indicat sa uzi plantele cel putin o data pe luna cu aceasta apa, insa nu inainte de a o lasa sa se raceasca la temperatura camerei. Nu o pastra insa mai mult de o zi, dupa ce ai fiert ouale in ea.Si cojile de ou sunt benefice pentru gradina, cu conditia sa nu fie vorba despre ouale de Paste, vopsite cu substante chimice.Iata cum le poti utiliza: Cojile de ou pot fi adaugate cu succes in prepararea compostului. Le poti folosi si ca ingrasamant pentru rosii, vinete sau ardei, insa dupa ce le pisezi foarte fin. Calciul din cojile de oua va proteja sanatatea plantelor, evitand degradarea acestora. Cojile de oua pot fi folosite cu succes si pentru a scapa de daunatori preum melcii sau omizile. Tot ce trebuie sa faci este sa pisezi cojile de oua si sa le introduci in sol, in preajma plantelor pe care vrei sa le protejezi. Pentru a scapa de melci, presara in jurul plantelor bucati de coji de oua.