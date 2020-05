Numarul casei tale iti aduce ghinion? Afla ce spune cifra locuintei tale

Numerologul Corina Stratulat a explicat in cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani", ca numarul casei este format din mai multe cifre si ca acestea trebuie insumate pentru a afla care este numarul final sub influența căreia se află locuința respectivă.Despre cei care locuiesc la o casă care are numărul unu, numerologul spune că aici bărbatul casei trebuie să fie cel care ia inițiative, care demarează proiecte.La numărul doi, este vorba de mult mai multă emoție și energie feminină, conform numerologului, fiind vorba despre casa femeii, casa mamei. Dacă se vor întoarce nervoși acasă, conflictele pot degenera, deoarece în această casă toate stările emoționale se amplifică.Într-o casă situată la numărul trei este vorba despre foarte multă agitație, zgomote, pocnituri. Este pentru cei care studiază, cercetează și învață ceva nou.Casa situată la numărul patru este un câmp de lucru. Într-o astfel de casă greu te relaxezi, însă este locul ideal pentru muncă.La numărul cinci este vorba despre libertate, oameni care vor să se distreze, să petreacă, să socializeze, să călătorească.La numărul șase, este vorba despre familie.Trebuie respectată familia, aici de obicei se găsesc familii cu mulți membri, foarte respensabili și serioși.La numărul șapte, este un loc potrivit pentru cei care vor să se regăsească.La numărul opt, este vorba despre o casă justițiară, te îndeamnă să îți pese foarte mult de ceilalți, a spus numerologul la Antena 1, în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani".