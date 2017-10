Reduceri de toamna la combinele frigorifice Beko

Toamna vine de cele mai multe ori cu unele dintre cele mai interesante noutati cand vine vorba de reduceri care mai de care mai de care mai convenabile, indiferent de produsele la care se aplica aceasta. Printre reducerile care se dovedesc a fi cu adevarat mari in aceasta perioada se numara si cele la electrocasnice. Cu siguranta nu pot fi neglijate de cineva care doreste sa isi asigure un minim de confort in ce priveste echiparea corespunzatoare a casei. Nu de alta, dar veti scapa de o mare grija pe sezonul verii, cand cel mai probabil, nu vor mai fi reduceri asa de mari la combina frigorifica Beko , spre exemplu.Pe site-ul distribuitorului Demax veti gasi o mare varietate de combine frigorifice marca Beko din care veti putea sa alegeti tot ce este mai bun si mai potrivit pentru dumneavoastra. Foarte multe dintre aceste combine se gasesc la preturi cuprinse intre 1000 si 1500 de lei. A doua cea mai numeroasa categorie are preturi cuprinse intre 1500-2000 de lei, iar cele mai putine le au cuprinse intre 2500 si 3000 de lei.Clasele energetice sunt cat mai economice cu putinta, putand gasi numai clasa A sau A+ ca variante dintre care sa puteti alege. Daca preferati o culoare ceva mai clasica pentru frigiderul dumneavoastra, veti putea observa ca majoritatea se gasesc in culori precum alb, argintiu, nuanta inoxului. Iar daca sunteti o fire care nu respecta tiparele, veti vedea ca gasiti modele frumoase si performante pe culori precum rosu si negru, puternic metalizate. Absolut toate combinele frigorifice odata ce le-ati cumparat vor avea inclusa si o garantie extinsa, de 5 ani.Pentru a va putea face sa va dati seama de cat de mari sunt de fapt reducerile pe acest site, vom alege cateva produse la intamplare si le vom face o mica descriere a functiilor, impreuna cu comparatii privind preturile initiale si finale.Combina frigorifica Beko RCNA365E20ZXP vine cu unele dintre cele mai noi tehnologii la pachet, precum si cu solutii pentru a va face viata mai usoara. Rafturile sunt destul de inalte ca sa poate incapea cu usurinta orice sticla de dimensiuni mai mari. Un suport suplimentar este destinat numai sticlelor, in asa fel incat sa se faca si economie de spatiu. Un alt avantaj este ca puteti sa setati temperatura din interiorul frigiderului cu ajutorul unui display touch control, precum si al altor moduri de functionare dorite. Nu veti mai sta cu grija cand veti pune alimente mai grele pe rafturi, chiar daca sunt din sticla, pentru ca acestea vor putea sa sustina lejer pana la 25 de kg. Pretul initial a fost de 2155 de lei, iar acum a ajuns la 1436 de lei. Am putea spune cu certitudine ca o reducere substantiala de 719 de lei poate fi greu trecuta cu vederea.Pentru cei care doresc sa iasa din anonimat chiar si in bucatarie, modelul de combina frigorifica pe negru Beko RCNA400K20DZP vine in ajutor cu designul sau modern, si bineinteles, cu culoarea pe care foarte rar o sa o vedeti in bucataria cuiva. Functiile sunt cam aceleasi ca la modelul precedent, pretul insa variaza. Daca pretul initial a fost de 2289 de lei, acum s-a ajuns sa coste 1652 de lei. Un pret corect, daca stam sa ne gandim la plusul de stil pe care il aduce bucatariei dumneavoastra.Acestea sunt doar doua dintre combinele frigorifice marca Beko care beneficiaza de o reducere substantiala. Nu le ratati, pentru ca nu veti sti niciodata cand veti avea nevoie de un spatiu mai mare pentru depozitarea alimentelor.