Tot ce trebuie sa stii despre instalatiile electrice din casa ta

Daca vi se ard becurile sau aveti probleme cu prizele din locuinta dumnevoastra foarte des, ar trebui sa apelati cat mai rapid la un electrician sau la o firma specializata pentru a va asigura ca circuitele electrice din casa dumneavoastra functioneaza corect si pot suporta consumul electric planuit.Este foarte posibil sa aveti doar o defectiune minora la sistemul electric, dar s-ar putea sa aveti de a face si cu defectiuni mai grave care, daca nu sunt remediate la timp, pot produce un scurtcuit sau avarierea aparatelor electrice din casa.Instalatia electrica trebuie verificata periodic, de catre o persoana autorizata, iar oricand se fac interventii la sistemul electric, chiar si atunci cand schimbati un bec, este recomandata intreruperea curentului din tabloul electric Aveti grija la, cablurile, prizele si intrerupatoarele deteriorate sau cu defectiuni – acestea pot produce un scurtcircuit sau alte accidente. Toate firele trebuie izolate corespunzator, iar daca aveti copii, toate prizele trebuie sa aiba o carcasa de protectie pentru a evita orice incidente.De asemenea, este obligatoriu sa nu conectati aparatele electrice in apropierea surselor de apa si caldura (langa chiuveta, cazi de baie, dusuri, sau alte zone unde ar putea veni in contact cu apa).In cazul in care observati ca o priza sau un intrerupator nu este fixat bine in perete, cereti ajutorul unui electrician pentru a schimba priza sau intrerupatorul si pentru a izola zona respectiva.Un alt sfat pe care vi-l putem da este sa nu suprasolicitati prizele sau prelungitoarele electrice! Una din principalele cauze ale incendiilor este solicitarea excesiva a surselor de curent.Electrocasnicele mari si sistemele de incalzire din fiecare locuinta (frigiderul, masina de spalat, centrala termica sau cuptorul), necesita prize separate, cu o capacitate suficienta si cu impamantare.De asemenea, trebuie sa aveti grija la prelungitoarele electrice. Daca bransati la un prelungitor prea multe aparate electrice, acestea se pot supraincalzi si se pot arde foarte usor. Este recomandat sa deconectati orice aparat electric portabil dupa utilizare.In cazul in care observati ca un aparat electric si-a schimbat parametrii de functionare, se incalzeste foarte repede sau simtiti un miros de ars, trebuie sa il scoateti imediat din priza si sa va adresati unui specialist.Atunci cand debransati un aparat electric de la priza, trageti intotdeauna de stecar, nu de fir, pentru ca riscati sa deteriorati firu sau conexiunea acestuia la stecar.Iar atunci cand plecati de la domiciliu pentru o perioada mai lunga de timp, nu lasati aparatele electrice in functiune nesupravegheate!