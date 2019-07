Trandafirii rosii, florile preferate ale romanilor

Peste 1.5 milioane de trandafiri, de toate culorile, dar in special rosii, au fost livrati in 9 ani de existenta a Floria.ro. In topul celor mai comandate flori se mai afla, la mare distanta insa, freziile, lalelele, minirosa, alstroemeria sau crinul peruvian, lisanthus, gerbera, crizantemele si irisii. Cel mai comandat aranjament a fost buchetul zilei, care este o creatie proprie Floria.ro si care, asa cum ii spune numele, este pregatit zilnic de designerii florali, din flori de sezon. Acest buchet a fost comandat de peste 11.000 de ori.In topul celor mai populare buchete se afla buchetele de trandafiri, cate 5, 7, 9 sau 11 flori, rosii, albi, uneori chiar si din alte culori. Printre cele mai iubite aranjamente se numara creatiile floristilor care se regasesc pe site sub denumirea Vise colorate, Pasiune inocenta sau Dragoste nemarginita. Toate acestea sunt aranjamente cu un aer romantic, fiind de cele mai multe ori daruite partenerei de viata, cu diferite ocazii, de la aniversarea casatoriei pana la ziua de nastere. De asemenea, colectiile periodice, de sezon, create de designerii nostri cu diferite ocazii si tematici au crescut in popularitate, mai ales ca ele se incadreaza in tendinte. De exemplu, pentru aceasta vara am pregatit, printre altele, colectia Pink Jungle, care duce cu gandul la vacante extice. Flori neobisnuite, combinate cu vedetele verii, culori vibrante, elemente care te duc cu gandul la verdeata luxurianta din jungla – acestea au fost principiile dupa care a fost creata aceasta colectie, a precizat Marina Popescu, director general Floria.ro.In cei 9 ani, cea mai spectaculoasa comanda, desi nu cea mai mare, a fost a unui client care a dorit sa-si surprinda partenera de viata cu 9 buchete de cate 101 trandafiri, o inima de trandafiri si o sampanie, care i-au fost livrate toate in aceeasi zi. Traficul pe dispozitivele mobile a crescut de la an la an, iar numarul de comanzi facute de pe mobil a crescut cu peste 30% in 2018. Cea mai mare valoare a unei comenzi facute de o persoana fizica a fost de 2.300 de euro, in timp ce cea mai mare comanda corporate s-a ridicat la 8.500 de euro.