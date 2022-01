Unde trebuie sa arunci bradul de Craciun. Atentie, amenzile sunt usturatoare

Mare atentie, amenzile sunt usturatoare daca il lasi in fata blocului. Astfel, daca in orasul in care locuiesti nu exista un centru special de reciclare a brazilor, trebuie sa suni la firma de salubritate pentru ridica brazii.„Oamenii îi pot lăsa la punctele de colectare a deşeurilor, punctele gospodăreşti, cele dintre blocuri, de unde vor fi colectate de companiile de salubritate”, a spus expertul ecolog, Nicoleta Pop, potrivit stirileprotv.ro.Autoritățile avertizează că românii care aruncă brazii la voia întâmplării vor primi amenzi cuprinse între 1.000 şi 2.500 lei.