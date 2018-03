Uneori, curatenia de zi cu zi nu este suficienta. Afla cum poti igieniza orice locuinta

Casa ta te poate imbolnavi, chiar daca arata curata. In lipsa unor masuri de igienizare, agenti patogeni precum Staphylococcus aureus, mucegai, Salmonella sau E. Coli se inmultesc rapid. Rezultatul e ca te poti confrunta cu o lista lunga de probleme de sanatate, de la infectii pana la alergii. Acestea pot fi evitate daca nu treci cu vederea cativa pasi. Uite cum poti igieniza fiecare camera din casa, dar si care e diferenta dintre curatenie si igienizare:Curatenia se refera la procesul prin care indepartezi mizeria vizibila, praful, mirosurile neplacute, petele si urmele de pe suprafetele din casa. Igienizarea, pe de alta parte, se refera la reducerea si oprirea raspandirii bacteriilor, virusurilor si ciupercilor, astfel incat sa nu iti puna sanatatea in pericol. Prin urmare, curatenia este importanta, dar nu suficienta. Periodic, trebuie sa folosesti produse dezinfectante pentru igienizarea casei.Te-ai putea astepta ca bucataria sa fie cea mai curata camera din casa. Chiar daca e ordonata si totul arata curat, asta nu inseamna ca microbii o ocolesc. Din contra, The National Sanitation Foundation, citat de Health Line , avertizeaza ca cea mai mare acumulare de bacterii se afla in zonele in care se prepara mancarea. Prin urmare, blaturile, masa si tocatoarele trebuie sa fie dezinfectate frecvent. Ca sa previi raspandirea microbilor, nu atinge mobila sau obiecte din bucatarie atunci cand prepari mancare (in special carne). In caz contrar, va trebui sa igienizezi mult mai des spatiul in care gatesti.Mai mult, aburii care se formeaza in bucatarie favorizeaza aparitia mucegaiului. Acesta este o problema nu doar pentru bucatarie, dar si pentru baie, din cauza ca acestea sunt medii calde si umede, ideale pentru mucegai. Exista multe metode de a-l combate si preveni, cum ar fi cele cuprinse in acest ghid despre mucegai . E important sa nu subestimezi efectele mucegaiului, care poate cauza: alergii, dureri de cap, stari de oboseala, astm bronsic, infectii pulmonare, sinuzita fungica si respiratie ingreunata.Unul dintre cele mai murdare obiecte din casa e buretele de vase. Daca credeai ca acesta se curata „automat” atunci cand folosesti detergent, atunci probabil ai crescut o mica ferma de microbi in buretii de vase. Ca sa ii cureti, poti folosi o solutie formata din 9 parti apa si 1 parte clor, in care sa il inmoi cateva minute. Nu uita sa il clatesti apoi foarte bine cu apa.In plus, cel mai probabil, nu cureti suficient de des electrocasnicele din bucatarie, astfel incat sa previi raspandirea excesiva a patogenilor. Specialistii recomanda sa cureti sectiuni din frigider imediat ce e nevoie, iar o data la 3 luni sa il golesti si sa il dezinfectezi complet. Pentru masina de spalat si cuptor, o curatare lunara e suficienta.Exista cateva aspecte carora ar trebui sa le acorzi atentie in mod deosebit in baie. Acestea sunt: cada sau cabina de dus, scurgerile, podeaua din jurul toaletei, prosoapele si periutele de dinti. Pentru suprafete, poti folosi produse precum servetele umede si solutii dezinfectante sau antibacteriene. Inarmeaza-te si cu manusi si carpe de curatat, iar ca sa ajungi la mizeria din spatiile mici, poti folosi o periuta de dinti. Odata pe saptamana, ar fi bine sa folosesti produse antibacteriene si sa cureti baia minutios.Curatarea dormitorului trebuie insotita de masuri de combatere a bacteriilor, care, in aceasta camera, sunt in special atrase de pat. Lenjeria de pat trebuie schimbata frecvent si spalata la o temperatura inalta. E greu de spus cat de des trebuie schimbata lenjeria. Se pare ca, dupa numai o saptamana, fata de perna are cu aproximativ 17 milioane mai multe bacterii decat capacul de toaleta, conform unui studiu realizat de Amerisleep . Inmultirea bacteriilor in pat depinde si de cat de veche e salteaua si cat de des o cureti. Pentru igienizarea acesteia, ajuta sa o freci cu bicarbonat de sodiu, iar apoi sa folosesti aspiratorul - operatiune care trebuie realizata periodic, pe ambele parti ale saltelei.Electronicele din casa atrag multe bacterii, pentru ca nu le atingi doar cand esti curata pe maini. Astfel, pe langa telefon, e bine sa dezinfectezi periodic telecomanda, tastatura sau mouse-ul. Ca sa fie mai usor de curatat, poti proteja canapeaua cu o patura, pe care sa o speli frecvent la temperaturi inalte. Totodata, covorul acumuleaza multe bacterii; ideal ar fi ca o data pe an sa ii faci o curatare profesionista cu aburi.