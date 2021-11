Vrei electrocasnice noi de sarbatori? Inscrie-te in programul Rabla pentru electrocasnice

S-a dat startul editiei de sarbatori a programului Rabla pentru electrocasnice. Inscrierile au inceput astazi si se incheie pe 25 noiembrie. Cu aceasta ocazie, romanii care vor sa dea la schimb electrocasnicele vechi pentru un voucher in vederea achizitionarii de aparatura noua au la dispozitie trei sesiuni. Se pot inscrie mai intai pentru masini de spalat rufe/vase si frigidere/congelatoare, ulterior pentru televizoare, laptopuri si tablete si in final pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare.Inscrierile pentru noua editie a programului Rabla pentru Electrocasnice se pot face pana pe data de 25 noiembrie, ora 23:59. Intr-o prima etapa este pus la bataie un buget de 14.000.000 de lei pentru vocuhere in vederea achizitionarii de masini de spalat rufe, masini de spalat vase si aparate frigorifice. Pentru aceasta etapa este prevazut intervalul 25 noiembrie, ora 10:00 – 2 decembrie, ora 23:59.In cea de-a doua transa, este disponibila suma de 14.000.000 de lei pentru televizoare, laptopuri si tablete. Perioada stabilita de AFM este 3 decembrie, ora 10:00 – 9 decembrie, ora 23:59. In etapa finala este prevazuta suma de 6.000.000 de lei pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare. Intervalul dedicate acordarii voucherelor in aceasta etapa este 10 decembrie, ora 10:00 – 16 decembrie, ora 23:59.