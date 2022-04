3 tunsori care subtiaza fata rotunda si care vor fi in tendinte vara aceasta

Nu uitați că această perioadă a anului este o oportunitate de a vă reîmprospăta imaginea în mod neașteptat. Dacă ai crezut că părul XL este preferatul tuturor, avem vești pentru tine. In lunile mai calde look-urile scurte vor domina street style-ul, așa că lasă-te inspirată de aceste idei care îți vor subția chipul în doar câteva minute. Să îți arăți un profil subțire nu a fost niciodată atât de ușor!Bob-ul balayage este aici pentru a rămâne și, de când am descoperit că aceste reflexii naturale arată atât de bine pe coafurile asimetrice, nu există nimeni care să reziste acestei fuziuni, așa că îți recomandăm să încerci această propunere care îți va oferi mult volum.Luați-vă părul într-o scurtă călătorie în Europa, recreați eleganța străzilor din Paris cu acest stil senzual și sofisticat, care va adăuga multă personalitate look-ului. Adorăm vibrația retro, în plus, este atât de ușor de aranjat!Dacă îți dorești o coamă mini cu multă mișcare, această idee cu straturi subțiri este cea potrivită pentru tine, ne place toată distracția pe care o obții din această tunsoare minimalistă. Îți sugerăm neapărat să încerci unul dintre aceste look-uri care îți vor permite să îți etalezi părul fără să mori de căldură, în plus, acest tip de tunsori te vor face să arăți spectaculos și mult mai slaba.