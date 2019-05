5 motive pentru care ai nevoie de aplicatia care iti va schimba viata! - laso.ro

Aplicatia zilei

In zilele noastre, femeile au atat de multe responsabilitati si sarcini zilnice incat au ajuns sa faca totul pe repede inainte. Intre familie, cariera, relatie, prieteni, vizite la medic, sedinte cu parintii, teme pentru acasa si deadline-uri cu termene imposibile, femeile trebuie sa-si gaseasca timp si pentru ele, pentru frumusetea lor si pentru acele ritualuri de ingrijire care le ajuta sa arate impecabil chiar si in cele mai stresante zile din viata lor. programare online la salon poate face minuni pentru timpul si echilibrul tau psihic, mai ales in zilele incarcate din viata ta cand ai vrea ca o zi sa aibe 50 de ore, tocmai pentru a reusi sa-ti duci toate sarcinile la final. Daca nu te-ai convins pana acum ca tehnologia are puterea sa-ti faca viata mai usoara si mai frumoasa, afla cinci motive pentru care ai nevoie de aplicatia Programari la Saloane. Gandeste-te cum ar fi sa te poti programa gratuit la un salon, de oriunde ai fi (la birou, in parc, acasa etc.), doar accesand o aplicatie pe smartphone sau folosindu-ti laptopul. Sa nu fie nevoie sa dai telefoane peste telefoane, sa astepti sa te sune cineva pentru confirmare si sa depinzi mereu de amabilitatea persoanei cu care comunici, pentru a obtine programarea dorita. Da, programarile la saloane pot fi mult mai placute si relaxante!Poti sa intri pur si simplu pe o platforma online – Laso.ro , sa cauti cele mai bune saloane, aproape de tine si sa rezervi o ora si un stilist, cand doresti. Primesti imediat confirmarea si ai acces instant la programul saptamanal al stilistului care iti place. Si uite asa nu mai trebuie sa intrebi pe nimeni cand lucreaza manichiurista ta sau daca ora la care poti ajunge tu la coafor este sau nu libera. Ai deplin control asupra intregului proces si nu te costa nimic!Programarea online la tuns, coafat sau cosmetica iti ofera un avantaj major: nu trebuie sa tii cont de programul de functionare al unui salon si nu trebuie sa astepti sa se elibereze un stilist, ca sa poti suna pentru o programare. Pur si simplu accesezi site-ul sau aplicatia Laso.ro care iti ofera acces la acest serviciu util la orice ora din zi si din noapte si iti faci o programare rapida (cel mai probabil inaintea clientilor care folosesc inca varianta clasica de programare). Iti alegi fara restrictii salonul favorit, stilistul preferat si ora accesibila exact atunci cand vrei si ai timp pentru tine.Toate femeile stiu cat de dificil este sa iti gasesti salonul-prieten sau stilistul si consultantul tau personal. Probabil ca ai regretat la un moment dat ca ai apelat la un salon, deoarece era singurul care avea un loc liber, iar tu aveai o petrecere la care iti doreai sa arati senzational. Dar a venit momentul ca Laso.ro sa iti sara in ajutor!Atunci cand nu stii incotro sa te indrepti, Laso.ro iti ofera acces la o baza de date cu cele mai bune saloane din jurul locatiei tale, precum si la comentariile altor clienti. Aceste review-uri te pot ajuta sa alegi un stilist cu adevarat priceput. Informatia inseamna putere, asa ca te poti folosi de beneficiile mediului virtual pentru a te lasa pe mana celor cu adevarat priceputi.Aplicatia pentru programari la saloane iti serveste si ca asistent personal. Cu alte cuvinte, iti va aduce aminte, cu un reminder simpatic, de toate programarile tale la tuns, manichiura, pedichiura, epilat sau sesiuni spa. Iar cand constati cu tristete ca nu mai poti ajunge la ora rezervata, nu mai trebuie sa te justifici la telefon, in fata receptionerei de la salon: poti face acest lucru direct din contul tau, in cateva secunde.De ce trebuie sa stie toti colegii tai de la birou ca urmeaza sa te pensezi diseara? Iubitul tau poate sa fie privat de informarea ca vrei sa iti faci un alt tratament facial cu alge mediteraneene, ca doar te-ai saturat sa ii tot explici de ce ai nevoie de asa ceva. Programarea online la salon nu te mai supune chinului de a te ascunde cand vorbesti la telefon, te lasa sa te bucuri de intimitatea ta. Poti sa te programezi in mijlocul zilei de la serviciu daca vrei, fara sa fii nevoita sa astepti pana ajungi acasa si sa constati cu disperare ca este prea tarziu sa mai suni acum la orice salon din oras.Ce zici, iti faci o programare online la salon?O aplicatie care iti va arata programul saloanelor tale favorite esteAplicatia este disponibila atat pentru iOS (App Store - http://goo.gl/F19amv ) si Android (Play Store - http://goo.gl/sXToIf ) cat si pentru PC pe site-ul www.laso.ro iti recomanda cele mai bune saloane din jurul adresei tale pentru serviciul dorit. Mai mult, vei putea cauta chiar tu saloane si stilisti dupa nume sau zona in care te intereseaza. Daca nu gasesti salonul frecventat de tine, il poti recomanda. E atat de simplu.