Coafuri par mediu. Tunsori in functie de forma fetei

Iata ce coafuri par mediu sunt recomandate in functie de forma fetei, precum si ce coafuri par mediu sunt la moda in 2019.Cea mai raspandita varianta de tunsoare si coafura pentru fata rotunda este bob, sub diverse forme de styling. Pentru persoanele cu o fata rotunda cea mai potrivita tunsoare este cu parul la nivelul umerilor, sau chiar mai lung, care sa le contureze si sa le alungeasca fata. Mai poti incerca si bretonul, dar nu clasic, ci asimetric, care sa le aduca unghiuri pe fata lor perfect rotunda.Atentie la bucle! Nu este recomandat sa iti faci bucle daca ai o fata rotunda, intrucat ele pot da volum pe orizontala, si vei parea cu fata si mai “pufoasa”. Pentru un look “ravasit”, incearcafranjurarea varfurilor, nu buclarea suvitelor! Nici celebra coada de cal nu este o solutie, intrucat fata ta va parea mica si rotunda.– fruntea, obrajii si linia maxilarului sunt in aceeasi linie si au aceeasi latime.– lungimea si latimea fetei sunt aceleasi.– nu ai unghiuri ascutite pe fata.Iata cateva fotografii care sa te inspire.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.