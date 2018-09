Coafurile si tunsorile anului 2019. Care sunt cele mai noi tendinte pentru anul viitor

Daca in 2018 s-au purtat tunsorile pixie, scurte, anul viitor stilistii spun ca se axeaza pe coafarea parului. Se poarta parul de lungime medie, usor netezit si tuns in general bob. In 2019, parul nu trebuie sa fie perfect coafat, ci lasat cat mai natural, cu bucle usoare si simple. Iata care sunt noile tendinte in materie de coafura in anul ce urmeaza:Bobul este o tunsoare medie, cu un farmec francez, a carui conditie principala este volumul. Asadar, daca ai in plan sa renunti la parul lung, alege o tunsoare bob, care arata elehant si nu necesita foarte multa atentie si timp de aranjare. Bobul cu bucle moi si simple arata fermecator, mai ales daca ii dai un aspect "umed" prin aplicarea unei spume de par.In contrast cu coafurile bob dezordonate, in 2019 se poarta si coafurile netede, in genul Kim Kardashian. Prima conditie pentru ca parul sa arate bine cu acest timp de coafura este sa apa lungimea pana la umeri si sa fie drept. A doua conditie, este aceea sa ai un par sanatos si bine ingrijit. Pentru a avea un par sanatos, poti apela la o varietate de produse de ingrijire precum serurile sau balsamurile, ori poti alege remediile naturale, precum masti cu miere si ou.In 2019 nu este obligatoriu sa renunti la parul lung. Stilistii spun ca trebuie insa sa ai grija la coafurile pe care le alegi si sa le reimprospatezi mereu. Anul viitor una dintre cele mai in voga coafuri se anunta cea cu bucle usoare, in straturi. Datorită faptului că buclele sunt în straturi, se creează un volum suplimentar. De asemenea, buclele de diferite lungimi vor completa perfect firele de par albe.În sezonul toamnă-iarnă 2018-2019, stilistii tind spre lungimea minimă. Prin urmare, bretonul ajunge doar la mijlocul frunții și nu are un contur clar. Un astfel de breton ne aduce înapoi în copilărie, oferindu-i chipului un aspect infantil.