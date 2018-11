Cum alegi vopseaua de par care ti se potriveste

Te-ai plictisit si simti ca ai nevoie de o schimbare de look? Incepe cu parul! Opteaza pentru vopsea de par de calitate, de la branduri cu o reputatie de neclintit – Londa, Wella, Alfaparf Milano si multe altele, toate la un clik distanta, pe www.esteto.roIti punem la dispozitie o gama variata de vopsea de par , un curcubeu de culori, de la cele mai indraznete si aprinse, cum ar fi: violet, verde, albastru sau galben, pana la culori uzuale – blond, saten, brunet sau negru. In functie de structura si tipul parului, poti alege vopsele profesionale cu sau fara amoniac, iar daca te numeri printre persoanele cu sensibilitate la substante chimice, optiunea cea mai buna pentru tine este vopseaua organica.Pe Esteto.ro, gasesti peste o mie de vopsele de par profesionale , la preturi care pornesc chiar si de la doar 9 lei, cum ar fi vopselele de la Kallos. Astfel, poti obtine o culoare rezistenta si o acoperire perfecta cu bani putini.O alta alegere care-ti garanteaza performante extraordinare este Alfaparf Milano. Vopselele brandului italian au in componenta sa acid hialuronic, care creaza un invelis in jurul firului de par, favorizand astfel o distribuire uniforma a culorii si aderare maxima pe par, dar si pastrarea nivelului optim de hidratare a podoabei capilare.Vopselele de par fara amoniac sunt ideale pentru femeile care nu doresc o schimbare radicala a culorii parului, ci doar sa-si inchida sau deschida nuanta cu cel mult doua tonuri. Avantajul cel mai mare al acestui tip de vopsea este ca ii lipseste exact acel ingredient care ar putea sa ne afecteze negativ parul, scalpul si ochii.Wella, Londa, Alfaparf Milano, Oyster si Oro Therapy ne pun la dispozitie vopsele de par fara amoniac , care sunt mult mai blande cu parul nostru, nu au miros neplacut si nu il usuca, multe dintre ele avand in compozitie uleiuri benefice pentru podoaba capilara. De exemplu, brandul Oro Therapy a combinat trei ingrediente miraculoase - aur micro-activ, keratina si ulei de argan, care ne ofera rezultate incredibile, o culoare intensa si de durata, par sanatos si stralucitor.O alegere si mai sanatoasa o constituie vopselele de par pe baza de plante, pe care le gasesti pe esteto.roCreate dintr-un amestec de plante rare, fara adaugare de substante chimice, aceste vopsele sunt benefice pentru ingrijirea podoabei capilare, dar, in acelasi timp, iti ofera o culoare intensa si de durata.Asadar, alegerea iti apartine! Nu trebuie decat sa intri pe site-ul nostru si sa-ti alegi tipul de vopsea si nuanta dorita, iar noi avem grija sa ajunga la tine cat mai rapid.