Cum ne vopsim parul in 2019. Culori la moda anul viitor

Iata care sunt cele mai noi tendinte pentru 2019. Sunt surprinzatoare, sexy si provocatoare:Una dintre tendințele pe care le vom vedea cel mai mult în acest an in materie de culori de par este rozul. Printre cele care l-au abordat deja se numara două surori ale clanului Kardashian: Kylie Jenner si Kim Kardashian. Acesta este purtat cu accente blonde, astfel încât efectul asupra părului este similar cu aurul trandafiriu.Culoarea platinei este la modă în ultimii ani, iar în 2019 ia o amploare si mai puternica. O altă tendință pe care o vom vedea destul de des in 2019 este părul de platină si rădăcina neagra astfel încât, pe măsură ce crește părul sa nu se sesizeze foarte mult diferenta.Culoarea cenușie este, de asemenea, o tendință pentru anul 2019, deși am văzut-o și în ultimii ani. Ca și în cazul platinei, este nevoie de rădăcina culorii naturale, astfel încât să nu existe un salt mare de culoare cu sprâncenele și, în plus, nu trebuie să mergem la coafor atât de des.Culoarea roșie a fost foarte la modă anul trecut, dar nu isi pierde din popularitate nici in 2019. Adevărul este că mahonul este un vopseaua sau culoarea părului care este mereu trend.Ciocolata intensa va fi una dintre culorile la moda pentru iarna 2019. În ultimele luni tonurile de culoare maro au fost una dintre cele mai populare tendinte.