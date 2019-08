Cum sa repari rapid o tunsoare gresita dupa ce vii de la coafor

Parul oricum va creste insa, ca sa-l stimulezi si mai mult poti incerca vitamine prenatale sau un complex de multi vitamine, consuma multe lichide si consuma alimente bogate in nutrienti. Pana la urma, secretul unui par sanatos, este un organism sanatos. Pe langa tratamentul “intern” poti incerca si tratament extern: masti de par, produse hidratante. Acestea vor face ca podoaba ta capilara sa arate mai bine si, in plus, contribuie la cresterea rapida a parului.Renunta pentru o vreme la aparatele de intins parul, de facut bucle, de uscat parul etc. Caldura produsa de acestea vor strica parul, iar tunsoarea iti va sta si mai rau.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.