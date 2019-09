De ce este bine sa adaugi zahar in sampon! Vei ramane uimita ce efecte are

Cand vine insa vorba despre retete naturale pentru par samponul poate fi aliatul tau pentru un par frumos si sanatos, daca adaugi in el zahar. Iata ce beneficii are acest ingredient pentru podoaba ta capilara. Sigur nu le stiai:La fel cum pielea trebuie exfoliată si scalpul are nevoie de un scrab pentru indepartarea celulelor moarte. Masarea rădăcinii părului cu zahăr granulat va ajuta la eliminarea celulelor moarte, a murdăriei și a grăsimii.Utilizarea constantă a placii de par, a uscătoarelor sau a ondulatorului, plus procesele chimice prin care trece părul, ii slăbesc si îl determină să-și piardă nutrienții. În consecință, va avea un aspect opac. La fel cum zahărul oferă energie corpului uman, la fel actioneaza si in cazul scalpului. Părul tău va fi regenerat și viu, deoarece zahărul conține proprietăți care ii vor reda strălucirea naturală.Te-ai săturat să te trezești și să vezi părul pe pernă sau să periezi mai mult? Grăsimea care locuiește în scalp poate înfunda foliculul de păr, ceea ce îl slăbește și provoacă coșmarul căderii părului. Exfolierea sclapului cu șampon și zahăr va ajuta la curățarea părului, deoarece va elimina sebumul și grăsimea de care nu are nevoie.Zahărul ajuta la curatarea scalpului si elimina celulele moarte. In cazul in care nu iti cureti bine scalpul poate aparea mătreața, deoarece ciuperca care o provoacă este menținută în viață de celulele moarte. Mătreața este exfolierea dermului scalpului. Exfolierea părului cu zahăr va preveni aparitia matretii, deoarece va elimina celulele moarte.