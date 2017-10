Indreptarea parului - placa de par sau peria rotativa, care e mai buna?

Indiferent de alegerea pe care o faci, fie ca alegi placa sau peria, ambele utilizeaza caldura, iar caldura excesiva poate deteriora calitatea firului de par. Altfel spus, e important sa folosesti un spray pentru protectia parului impotriva caldurii. De asemenea, ai nevoie si de un balsam hidratant care sa iti protejeze atat parul, cat si scalpul.Caldura este folosita de zeci sau chiar sute de ani ca mod eficient de indreptare a parului, fiind regasite in diferite forme. Anumite aparate sau moduri de indreptare au avut succes in timp, pe cand altele nu, in special din cauza faptului ca nu prezentau siguranta pentru firul de par. Placa de indreptat parul este adecvata pentru parul gros, ondulat sau cret(natural). Placa foloseste o temperatura mult mai mare decat o perie rotativa cu aer cald si este avantajata de faptul ca reuseste sa prinda parul intre cele doua placute care transfera mult mai usor caldura.Utilizarea in exces a placilor de indreptat parul poate avea un efect negativ asupra parului tau. De asemenea, spre deosebire de peria rotativa, nu poti folosi o placa de par pentru a adauga volum coafurii., se poate remarca eficienta sa in fata firelor groase sau ondulate. De asemenea, placa este si foarte usor de utilizat, cat si eficienta. Rezultatele procesului de indreptare cu placa sunt de lunga durata., placa de par, din pricina temperaturii mult prea ridicate sau a utilizarii gresite a sa, poate avea efect daunator asupra parului si scalpului tau. Modelele mai ieftine au placile realizate din materiale de calitate inferioara, care nu fac decat sa se supraincalzeasca si sa transfere mai multa caldura decat e nevoie.Asa cum am mentionat de cateva ori, caldura excesiva are impact negativ asupra parului si scalpului. De fapt, anumite tipuri de par sunt sensibile chiar si la apa a carei temperatura o depaseste pe cea a corpului.Altfel spus, daca ai parul subtire sau stii din experientele precedente ca este foarte usor de deteriorat, o perie de par rotativa ar fi prima si singura ta solutie pentru a-ti indrepta parul folosind o temperatura mult mai mica decat cea atinsa de o placa de par. In plus fata de indreptarea parului, peria rotativa poate oferi un plus de volum si de stralucire parului.este faptul ca poate fi utilizata in siguranta de oricine. Dat fiind faptul ca foloseste doar aer cald si nu are zone care se incalzesc si iau contact direct cu firul de par, riscurile sunt minime.este chiar caldura. Pentru o coafura care sa reziste mai mult timp ai nevoie de mai multa caldura si atata timp cat peria nu produce acea caldura de care coafura are nevoie pentru a rezista, timpul necesar stilizarii creste considerabil.