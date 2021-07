Sfaturi pentru alegerea unei placi de par profesionale

Aplicarea căldurii pe păr pentru a-l îndrepta nu este nimic nou. În secolul al XIX-lea, femeile franceze o făceau deja cu un pieptene încălzit și în anii ’60 fierul de călcat era folosit pentru haine și păr deopotrivă.Astfel, istoria plăcilor de îndreptat părul nu ar putea fi mai surprinzătoare de atât. Nici evoluția sa. Pe lângă confortul și ușurința folosirii acestui aparat, se adaugă tehnologia de ultimă generație. Dar, având în vedere atât de multă varietate, este din ce în ce mai dificil să știm ce placă de păr se potrivește cel mai bine părului și nevoilor noastre. În acest ghid te vom ajuta ca alegerea plăcii de îndreptat părul să nu mai fie o durere de cap.Ceramică, ionizare, nanotitaniu ... Le-ai auzit probabil adesea în discuțiile despre placa de păr, dar știi cu adevărat la ce servesc? Placa de păr este piesa care va fi în contact direct cu părul nostru. Așadar, este esențial să acorzi atenție materialului din care este realizată dacă vrei te asiguri că ai un rezultat bun. Pentru aceasta, ceramica este materialul cheie: oferă o temperatură stabilă, are o durată lungă de viață și face ca părul să alunece bine, reducând frecarea și, în mare măsură, electricitatea statică. Dar cele mai inovatoare plăci de îndreptat părul încorporează și o altă tehnologie capabilă să reducă complet electricitatea și chiar să dezinfecteze părul.Obiectivul său este de a genera un curent ionic negativ care rupe picăturile de apă în particule mici, oferind o rezistență slabă la netezire. Astfel, părul este moale, strălucitor și hidratat natural. În plus, ionizarea negativă elimină efectul electrostatic (ioni încărcați pozitiv) și stresul suferit de păr, reducând timpii de uscare.Sistemul cu infraroșu are multe beneficii, deoarece acest tip de căldură încălzește părul din interior spre exterior, provocând mult mai puține daune la suprafața părului și asigurând rezultate de lungă durată în mai puțin timp. Rezistorul produce căldură maximă în infraroșu, provocând încălzirea fierului în timp record. Sistemul de recuperare instantanee a căldurii ajută în schimb la etanșarea cuticulei pentru a crea un aspect de lungă durată.Turmalina este un cristal mineral care este clasificat ca o piatră semiprețioasă care permite îndreptarea părului mai repede, evitând daunele cauzate de căldură.Nano Titanium (Nano Ti) ajută la generarea de ioni negativi care sunt benefici părului. Oxidul de nano titan curăță resturile de substanțe chimice, toxine și poluare care aderă la suprafața părului, obținând astfel un efect de purificare. Și Nano Silver (Nano Ag) oferă protecție antibacteriană cu efect dezinfectant care elimină și mirosurile părului.Faptul că placa de par încorporează un regulator de temperatură poate unul dintre cele mai importante lucruri atunci când alegi un dispozitiv de îndreptat părul, dacă vrei să eviți deteriorarea părului și să obții cele mai bune rezultate. Există pe piață plăci de păr care au o temperatură fixă, dar aplicarea căldurii nu ar trebui să fie aceeași pentru părul fin ca și pentru părul gros și puternic care suportă temperaturi mai ridicate.Dimensiunea plăcilor de întins părul este ceva de luat în considerare, de asemenea, dacă ai părul foarte lung, deoarece cu cât părul este mai lung, cu atât plăcile ar trebui să fie mai mari pentru a obține cele mai bune rezultate cu cel mai puțin efort posibil. Astfel, o placă de păr lată este concepută pentru a îndrepta părul gros și / sau lung.Pe de altă parte, placa de păr mai subțire este ideală pentru a crea valuri și bucle, precum și pentru părul mai scurt. Chiar și așa, dacă nu vrei să dai greș, cea mai frecventă lățime a plăcilor de îndreptat părul este de 27 mm, fără îndoială cea mai versatilă și potrivită pentru aproape toate grosimile și lungimile părului. Pe de altă parte, pentru o îndreptare obișnuită, nu recomandăm plăcile de întins părul mici, deoarece acestea nu încorporează cea mai bună tehnologie.În ceea ce privește plăcile, asigură-te, de asemenea, că sunt înclinabile și au lame rotunjite, dacă vrei să îți modelezi părul.