Te-ai cam plictisit de parul drept? Stiai ca in 2021 se poarta buclele afro? Obtine-le cu ondulatorul Ginaa`s!

Cui nu-i place parul cret? Buclele au un farmec aparte si te fac sa pari mai tanara, iti ofera un plus de seductie si feminitate. Regula golden a zilelor noastre este ca femeile ce au par drept isi doresc par cret si invers. Si nu toate femeile ce au par drept reusesc sa le si mentina timp indelungat, decat daca merg la salon, cheltuie destul de mult si pierd si timp. Daca structura firelor de par e de asa natura, dupa 30 de minute buclele se pleostesc, iar tu poti sa golesti un fixativ intreg ca n-ai cum sa eviti inevitabilul. Totusi, acum exista o solutie magica si anume ondulatorul Gina's. Mai jos vei afla exact care sunt beneficiile acestuia si cum poti purta buclele vara aceasta.Acesta este un ondulator par bucle afro cu o tija subtire de 7 mm, printre cele mai subtiri de pe piata. Are un design modern, de un roz delicios si te ajuta sa obtii bucle perfecte, ce tin timp indelungat, fara sa folosesti produse care-ti imbacsesc parul. Si cand spun timp indelungat nu ma refer la cateva ore. Ma refer la aproximativ 3 zile in care parul tau va arata la fel de spectaculos, stralucitor, cu o elasticitate a buclelor vizibila in fiecare miscare pe care o faci. Poti sa mergi linistita la party-uri si festivaluri, sa dai din cap, sa dansezi cu gasca ta de prieteni pana ramaneti fara aer. Tu macar nu ramai fara bucle!Cu buclele afro vei atrage toate privirile celor din jur. Si asa nu mai stiai cum sa abordezi outfiturile din acest an de la festival pentru a iesi un pic in evidenta. Parca toata lumea se imbraca la fel. Ei bine, daca tu apari cu o coama ca de leu din carlionti ce capteaza fiecare raza a soarelui, cred ca se vor ruga fotografii de tine sa-ti faca poze, nu invers. Ondulatorul este usor de utilizat si rezistent in timp. Dispune de un cablu lung pentru ca tie sa-ti fie mai usor sa-l utilizezi, chiar si in baia unde ai oglinda indepartata de priza. Si fiindca se roteste la 360 de grade, iti va fi mult mai indemana sa-l folosesti.In pachet vei gasi chiar si o manusa de protectie, rezistenta la caldura, pentru ca tu sa nu te accidentezi. Ondulatorul dispune chiar si de ecran LCD care-ti arata temperatura setata. Alege temperatura in functie de tipul firului tau de par.Fie ca ai par rebel cu fir gros sau par subtire, moale, ce parca nu sta niciodata oricum l-ai coafa, ondulatorul Gina's este cel ce te scoate din incurcatura. Iti faci bucle intr-un timp scurt si ai o coafura perfecta timp de 3 zile, ce-ti poti dori mai mult de atat? Fiindca tot iti plac accesoriile, anul acesta mizeaza pe cele statement pentru par. Daca tot ti-ai facut niste bucle asa frumoase, de ce sa nu le pui in evidenta cu un accesoriu inedit?Bulinele polka sunt iarasi la moda, asa ca de ce sa nu ti le pui si in par? Daca vrei sa fii o adevarata Minnie vara aceasta, imbraca-te cu o rochie rosie lejera cu buline rosii, o pereche de Converse si pune-ti in par o funda sau o bentita exact ca modelul rochiei. Cu siguranta vei face furori si vei intoarce capetele pe unde mergi. Sau, daca vrei sa mergi pe un stil mai elegant, pune in buclele tale afro un accesoriu statement de dimensiuni mai mari, metalic, auriu sau argintiu in functie de preferinte, si vei obtine un look senzational. Oricum, oamenii nu-si vor mai putea dezlipi ochii din jurul fetei tale cu orice ai alege sa-ti pui in par. Si pana la urma asta iti si doresti, nu? Mai ales daca vrei sa pleci de la petrecere si cu un iubit. Clar iti doresti sa te vada ca o zeita, de care se va indragosti la prima vedere, iar buclele afro sigur te ajuta la acest capitol si iti vor mari sansele. Iar daca optezi pentru outfit-ul Minnie, de cum va pune ochii pe tine va sti ca a "imbulinat-o".