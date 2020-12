Trucul simplu pe care il faci acasa pentru a scoate o nuanta nedorita de vopsea din par

bicarbonatul de sodiu scoate vopseaua din par

Tuturor ni s-a intamplat sa nu fim satisfacute de nuanta obtinuta in urma vopsirii. Fie ca suvitele tale erau mai inchise decat imaginea de pe cutie (cea mai frecventa sursa de nemultumire), fie ca vopseaua nu prinsese asa cum trebuie, sentimentele erau aceleasi: tristete, dezolare, confuzie sau chiar disperare.Data viitoare cand esti pe punctul de a da fuga la primul magazin deschis ca sa iti cumperi o noua vopsea de par, afla ca exista un ingredient nelipsit in bucataria ta care poate estompa culoarea suvitelor tale. Afla de mai jos despre ce e vorba!Da, este adevarat:! Detinand proprietati abrazive si actionand ca un agent de curatare natural, bicarbonatul de sodiu poate deschide pana la cateva nuante culoarea parului vopsit sau o poate estompa fara probleme.Ce trebuie sa faci? DivaHair ne invata cum sa scapam de o nuanta nedorita cu ajutorul acestui ingredient cu care gospodinele sunt prietene la catarama. Astfel, nu ai nevoie decat de urmatoarele:- o lingurita de bicarbonat de sodiu;- o cantitate mica de apa.Amesteca bicarbonatul de sodiu cu apa cat pentru obtinerea unei paste consistente, nici prea densa, dar nici prea apoasa. Maseaza apoi parul cu pasta pe care ai obtinut-o, avand grija sa nu exagerezi insa, ca nu cumva sa deteriorezi fibra capilara. Dupa ce ai asteptat circa 15-20 de minute, clateste cu apa calda si spala-te pe cap cu samponul tau obisnuit. Mai poti apela la un truc folosit de multe fete cu nuante de par superbe. Samponul antimatreata este un alt aliat al acestora, incluzand sulfura de seleniu, recunoscuta pentru faptul ca estompeaza nuanta parului. Iata cum poti proceda de data aceasta si de ce ingrediente ai nevoie!- 2 linguri de bicarbonat de sodiu;- 2 linguri de sampon.Mixeaza intr-un castron bicarbonatul si samponul si apoi aplica pe par pasta obtinuta, in mod cat mai uniform. Dupa 5-10 minute, spala-te pe cap. Poti folosi acest mix pe baza de bicarbonat de sodiu si pentru a-ti face suvite mai deschise la culoare, in acest caz urmand sa aplici solutia doar pe zonele pe care doresti sa le decolorezi.Bicarbonatul de sodiu e o solutie ultra eficienta pentru a scoate vopseaua din par, dar sunt si riscuri la care te expui. Trebuie sa stii ca acest agent de curatare se poate dovedi destul de agresiv cu parul, asa ca, daca ai suvite uscate, deteriorate sau te confrunti cu caderea parului, e posibil sa iti inrautatesti situatia.De asemenea, bicarbonatul de sodiu poate ajunge sa irite pielea sensibila, asa ca fereste-te de el daca ai pielea scalpului iritata sau daca te confrunti cu prurit sau eczeme.In cazul in care deschiderea nuantei parului e mai importanta decat orice altceva, foloseste sampoane hidratante sau apeleaza la un balsam sau o masca reparatoare. Pentru a reduce daunele provocate scalpului, mizeaza neaparat pe un sampon calmant.Ce mai trebuie sa retii? Ca bicarbonatul de sodiu poate scoate o nuanta nedorita din par, dar numai daca este aplicat in mod repetat. Nu este o solutie express, cu eficienta imediata, ci necesita determinare si dedicatie.Acum stii cum sa scapi de culorile care nu au iesit asa cum visai! Trebuie sa gasesti prin camara un pliculet de bicarbonat de sodiu, nu mai ramane decat sa ii incredintezi misiunea de a te face din nou sa te simti frumoasa! Abia asteptam sa ne spui daca ai incercat si tu!