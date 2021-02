Tunsori la moda in 2021. Care sunt cele mai noi tendinte

Daca vreo o schimbare majora a look-ului, o optiune ar tunsoarea scurta, care castiga tot mai mult teren in moda actuala. Pixie este stilul de tunsoare recomandat in special femeilor indrazneste si foarte increzatoare. Bobul scurt este o alta varianta de tunsoare care a castigat foarte multa popularitate in 2021.Una dintre principalele atracții ale sezonului 2021 este tunsoarea medie. Aceasta permite sa ne gasim un stil propriu in functie de personalitatea noastra.Putem alege toate stilurile Bob, cu o linie dreapta sau în linia A, adică mai scurtă în spate, asimetrică, cu sau fără straturi, cu sau fără breton.Cu sau fără breton, drept sau cu valuri, parul lung ramane inca la moda. Trebuie doar sa alegi tunsoarea care sa se potriveasca texturii tale de par sau personalitatii. Tunsoarile in straturi sunt la mare cautare si creeaza un aspect dezordonat, insa chic.