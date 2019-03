Tunsori pentru parul drept, fara volum

De asemenea, il poti aranja in functie de dispozitia ta. Fie il poti lasa drept, fie il poti face cret. Singurul lucru de care trebuie sa tii cont este sa stii cum sa il piepteni, sa il tunzi si sa il ingrijesti, daca vrei sa arate frumos, sanatos si spectaculos.Prin urmare, iti propunem cateva tunsori pentru parul drept, lipsit de volum:Fie ca iti doresti o schimbare de look sau pur si simplu iti doresti mai mult volum, aceasta tunsoare te va incanta. Aceasta coafura favorizeaza acest tip de par, fara volum, si va ajuta la rontujirea fetei. Daca ai un par sanatos, nu va trebui sa tunzi prea mult din el, ci doar sa il filezi putin, prea a crea straturile si sa optezi pentru un breton gros si drept. Astfel, vei obtine o tunsoare moderna si simpla.In cazul in care nu esti atrasa de bretonul, poti alege unul lateral, in functie de stilul si gusturile tale.Aceasta tunsoare este ideala pentru parul drept, lipsit de volum. Incadreaza fata perfect si nici nu are nevoie de o atentie speciala la aranjare. Bobul drept geometric este ideal pentru o alura urbana si chic. Ofera eleganta si este aer irezistibil.Îmi pot purta părul foarte scurt dacă am părul drept? Da, desigur. Parul scurt avantajeaza femeile care o fata patrata sau alungita.Cea mai indicata lungime in aceste cazuri este cea pana la inaltimea barbiei.O alta tunsoare ideala pentru parul fara volum este bobul alungit in fata. Totusi, trebuie sa ai in vedere faptul ca aceasta tunsoare necesita mai multa ingrijire, deoarece va avea nevoie de indreptare zilnica pentru a arata bine. De asemenea, pentru a-si pastra forma va trebui sa tunzi parul la aproximativ o luna.