Tunsori toamna 2019. Care sunt cele mai noi tendinte

Iata care sunt cele mai noi tendinte in materie de tunsori in toamna lui 2019:Tunsoarea pixie ramane la moda si in toamna lui 2019. Este sic, versatila si ofera volum chiar si celui mai rar par. Aceasta tunsoare este ideala pentru doamnele indraznete, care vor sa isi arate independenta, curajul, dar si eleganta.Buclele sunt la mare cautare in toamna lui 2019. Daca vrei sa ai un look diferit si sa stralucesti in acest sezon, opteaza pentru parul ondulat, atat de apreciat de vedete precum Shakira sau Paulina Rubio.Chiar daca a castigat popularitate de cateva sezoane, bobul mediu inca este la moda. Ofera un aer de eleganta si este o tunsoare ideala pentru femeile trecute de varsta de 30 de ani.Motivul pentru care este atat de iubita aceasta tunsoare este faptul ca indulceste trasaturile faciale si le face sa para mai subitiri. Este usor de ingrijit si aranjat, iar cu tratamentele potrivite, vei reusi sa atragi toate privirile cu parul tau.Bobul scurt de sfarseste la barbie si este in tendinte de cateva sezoane. Toamna acestea se poarta bobul scurt asimetric.