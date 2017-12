Adio "Dansez pentru tine"! Celebra emisiune-concurs si-a inchis "portile" Dupa 14 editii desfasurate mai bine de opt ani, conducerea PRO TV a decis sa renunte la finantarea celebrei emisiuni-concurs, "Dansez pentru tine", desi aceasta a adus audiente uriase postului de televiziune. Noua grila de programe nu va mai contine ...

Cornel Patrichi: "Conducerea 'Dansez pentru tine' e formata din niste amatori penibili din toate punctele de vedere" stiri Dansez pentru tine » Dupa o serie de schimbari ce au inceput sa apara, odata cu caderea imperiului PRO, o serie de vedete si-au exprimat nemultumirea fata de conducerea trustului, si nu numai.Cornel Patrichi, cel care a facut timp de sapte ani parte din juriul celebrei e...

Stefan Banica si Iulia Vantur risca sa nu mai prezinte emisiunea "Dansez pentru tine"? stiri Dansez pentru tine » In fiecare primavara, in ultimii 14 ani de zile, PRO TV intra in pegatiri pentru celebra productie "Dansez pentru tine", insa anul acesta nimeni nu vorbeste despre viitorul show-ului, de vina fiind, probabil, problemele cu care se confrunta imperiul ...

O vedeta de la "Dansez pentru tine" a ajuns pe masa de operatie. Vezi despre cine e vorba! stiri Dansez pentru tine » O vedeta de la celebra emisiune "Dansez pentru tine" a ajuns pe masa de operatie, la inceputul lunii ianuarie, pentru o operatie la coloana. Desi este o persoana discreta, pentru a evita scandalurile, pres aa reusit sa afle un detaliu important din v...

Alexandra Dinu, in finala "Dansez pentru tine". Motivul emotionant pentru care a acceptat sa danseze! stiri Dansez pentru tine » Alexandra Dinu va dansa in finala "Dansez pentru tine" pentru un caz umanitar.Motivul care a facut-o sa accepte fara sa stea pe ganduri propunerea de a dansa este un copil care sufera de aceeasi boala la inima de care a suferit si Mario, fiul Alexand...

Alexandra Stan si Catrinel Menghia, invitate speciale in mare finala "Dansez pentru tine" stiri Dansez pentru tine » Dupa Mihaela Radulescu, Antonia sau Oana Roman, alte vedete se pregatesc sa intre in ringul visurilor de la "Dansez pentru tine", vineri de la ora 20.30, cand incepe marea finala a acestui sezon.Catrinel Menghia, superbul topmodel de talie internatio...

"Dansez pentru tine", editie inspirata din "Jocurile foamei: Sfidarea". Iulia Vantur, tinuta inedita! stiri Dansez pentru tine » Pentru ca astazi in cinematografele din Romania se lanseaza filmul "Jocurile foamei: Sfidarea", Pro TV le-a pregatit telespectatorilor o surpriza la "Dansez pentru tine", inspirat de aceasta eveniment cinematografic. Astfel, ambele dansuri ale baletu...

Premiera la "Dansez pentru tine". Concurentii au de infruntat o noua proba, in seara aceasta! stiri Dansez pentru tine » In aceasta seara, are loc, incepand cu ora 20.30, o noua editie a emisiunii "Dansez pentru tine". Si pentru ca au inceput sa ramana tot mai putine echipe, competitia devine din ce in ce mai stransa. Pentru prima data in istoria a show-ului, concurent...

"Dansez pentru tine": sexualitate in exces, miscari lascive, glume fara perdea stiri Dansez pentru tine » Dansez pentru tine se transforma de la o editie la alta intr-o veritabila emisiune de scandal!Cel mai armonios si dramatic spectacol de dans in care 8 concurenti cu povesti de viata extrem de triste vin sa lupte pentru a-si implini visul, incepe sa s...

Antonia intra in ringul viselor de la 'Dansez pentru tine' stiri Dansez pentru tine » Vineri, la "Dansez pentru tine", Antonia intra in cea ringul viselor!Cantareata deschide seria vedetelor care intra in acest sezon in ring, unde danseaza pentru un caz umanitar.Ma bucur ca reusesc de data aceasta sa ma implic si sa intru in ringul de...

Wilmark spune adevarul despre eliminarea din juriul 'Dansez pentru tine' stiri Dansez pentru tine » Wilmark a fost concediat de la Pro TV si eliminat din juriul 'Dansez pentru tine' cu doar cateva ore inainte de inceperea concursului.Motivul pentru care postul de televiziune a decis sa incheie contractul cu dansatorul de origine columbiana este ca ...

Cornel Patrichi, despre concedierea lui Wilmark: "Sunt o adunatura de mitocani nesimtiti!" stiri Dansez pentru tine » Dupa ce in urma cu un an, Cornel Patrichi a fost eliminat fara explicatii din juriul "Dansez pentru tine" si inlocuit cu tanarul Edi Stancu, acum, cand Wilmark se afla intr-o situatie similara, celebrul coregraf simte nevoia sa intervina.Patrichi a f...

Wilmark, concediat de la "Dansez pentru tine". L-a sabotat Mihai Petre? stiri Dansez pentru tine » Wilmark nu mai face parte din juriul emisiunii "Dansez pentru tine", el fiind concediat cu doar cateva ore inainte de inceperea noului sezon.Motivul invocat de Pro TV este acela ca dansatorul de origine columbiana a participat la o emisiune difuzata ...

Ce nu stiai despre 'Dansez pentru tine'. Afla secretele din sezonul 14! stiri Dansez pentru tine » Cel de-al 14-lea sezon "Dansez pentru tine" revine in acesta seara, de la 20.30, la Pro TV. Pentru ca de fiecare data se intampla lucuri interesante si in culisele emisiunii, cei din echipa s-au gandit sa impartaseasca si cu telespectatorii o parte d...

Incepe 'Dansez pentru tine', sezonul 14. Lista completa a vedetelor care intra in concurs! stiri Dansez pentru tine » Cel de-al 14-lea sezon "Dansez pentru tine" incepe vineri la Pro TV!Perechile sunt deja alcatuite, iar concurentii repeta de zor sub atenta supraveghere a coregrafilor, pentru a intra in forta in ringul visurilor. Ca de fiecare data pana acum, opt pe...

Dansez pentru tine, sezonul 14: un fotbalist intra in ringul visurilor stiri Dansez pentru tine » "Dansez pentru tine" debuteaza pe 18 octombrie la Pro TV. Pana acum au fost anuntate doar vedetele feminine care vor intra in ringul visurilor, alaturi de oamenii obisnuiti care vin sa lupte pentru cea mai apriga dorinta pe care o au.Printre acestea ...