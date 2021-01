Colagenul si cele 10 alimente minune pentru un organism sanatos

Păr mătăsos, unghii sănătoase, un ten catifelat și fără riduri sunt doar câteva dintre dezideratele femeilor, iar pentru a le obține nu trebuie să apelezi neapărat la suplimente alimentare, operații sau injecții, ci trebuie să fii mai atentă la ceea ce mâncați. Una dintre substanțele de care organismul nostru are nevoie pentru o bună funcționare este proteina numită colagen , aceasta fiind responsabilă nu doar pentru sănătatea părului și a pielii, ci și pentru sănătatea oaselor și a articulațiilor, a ochilor, a sistemului muscular și a celui pulmonar.Există două modalități prin care poți ridica nivelul colagenului din organism: poți crește prezența acestei substanțe fie prin adăugarea în alimentație a unor surse naturale de colagen, fie prin produse care conțin nutrienți cunoscuți pentru puterea lor de a stimula organismul să producă această proteină.Mai simplu spus, consumul de alimente ce conțin colagen – precum carnea de pui, pește, ouă și produse lactate – poate ajuta organismul să funcționeze mai bine și să își păstreze tinerețea, iar alimente ce au în compoziția lor zinc, cupru, vitamina A și C joacă un rol major în producția colagenului. De aceea, este indicat să consumi citrice și legume, precum sfecla, ardei roșii, morcovi și cartofi dulci. Așadar, să descoperim care sunt produsele din cele două categorii.Învei găsi colagen din abundență. Astfel, specialiștii recomandă consumul de antricot de vită și aripi de pui, acestea două fiind părțile cu cea mai mare concentrație de colagen.De asemenea, la fel ca și alte animale,au ligamente din colagen, ceea ce le face o sursă naturală din care organismul nostru poate extrage această proteină atât de importantă. Potrivit specialiștilor, colagenul din pește este mult mai recomandat decât cel care se regăsește în cărnurile cu multe proteine, precum sunt cele de vită și porc. Mai multe studii au arătat că acesta este absorbit mult mai rapid și eficient în comparație cu cel din surse bovine sau porcine.sunt și ele o sursă naturală de colagen. Cojile și albușurile acestora conțin 18 aminoacizi și pe toți cei nouă aminoacizi esențiali (histidina, izoleucina, lizina, leucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofan și valina). Mai mult, tipul de colagen prezent în albuș oferă anumiți sulfați, aminoacizi și acid hialuronic, compuși extrem de importanți în producerea colagenului de către organism. Studiile au arătat că aceste substanțe ajută la vindecarea rănilor, creșterea masei musculare, dar și reducerea rigidității și a durerii.Un alt mod natural de a oferi organismului colagen este introducerea în alimentație aaceasta fiind compusă în proporție de peste 60% din aminoacizi.Majoritatea alimentelor ce ajută la producția de colagen au câteva vitamine în comun, cele mai importante trei substanțe nutritive fiind vitamina C, zinc și cupru.sunt fructe extrem de bogate în vitamina C, aceasta fiind esențială în sintetizarea colagenului. Astfel, consumul zilnic de grapefruit, portocale, clementine sau mandarine este recomandat pentru a păstra pielea elastică și frumoasă. De asemenea,și guavele au vitamina C în concentrație foarte mare.Pentru a crește nivelul zincului și al cuprului din organism, introduceți în alimentație, precum cele de dovleac, caju, migdale, susan, acestea conținând peste 20% din valoarea zilnică recomandată.sunt și ele foarte importante având în vedere că alimente precum varza și spanacul sunt bogate în vitamina C, zinc și cupru. De asemenea, atunci când îți prepari o salată, nu uita să adaugi și, o bogată sursă de vitamina C.Totodată, reține căsunt bogate în zinc. Acesta are rolul de a stimula producția de colagen, pielea ta arătând mult mai bine și având mai puține imperfecțiuni, precum sunt coșurile și acneea.