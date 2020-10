Fructe si legume fara pesticide, adevarata alimentatie sanatoasa

Sanatatea copiilor este pe primul loc pentru orice parinte, mai ales in aceasta perioada de pandemie. Stim ca pentru a-i proteja si a le intari imunitatea si organismul este bine sa le dam zilnic sa manance fructe si legume proaspete, crescute cat mai natural. Insa te-ai gandit cate dintre acestea sunt, de fapt, contaminate cu substante periculoase pentru sanatate? Tocmai de aceea ai nevoie in casa de un agent decontaminant pentru spalarea acestor produse care ar trebui sa fie sanatate curata pentru oricine!Pe toti ne-a impresionat cazul a doi fratiori din Iasi care au murit in doar cateva ore dupa ce au consumat struguri stropiti cu pesticide. Atat de periculoasa poate fi contaminarea chimica! Prin urmare, este obligatoriu sa te asiguri ca, impreuna cu familia ta si ca nicio substanta chimica folosita la stropirea culturilor si a pomilor fructiferi nu va pune buna starea in pericol.Poate vei spune ca este greu sa gasesti produsesi ca singura garantie pentru acest lucru ar fi sa ai propria gradina sau livada. Ei bine, cu un bio absorbant precum Doctor Zeco toate aceste griji vor deveni istorie!Studii efectuate de specialisti de la ANSVSA (Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor) au demonstrat ca o persoana care consuma zilnic fructe si legume ingereaza pana la zece pesticide diferite, care pot provoca intoxicatii grave, ce pot conduce chiar la deces.De asemenea, pe suprafata fructelor si legumelor spalate insuficient sau incorect pot exista microorganisme ce, odata ajunse in organismul copiilor poate provoca probleme mari de sanatate sau chiar moartea, daca sistemul imunitar al celor mici, incomplet dezvoltat, este slabit.Pentru a scapa atat de contaminarea biologica (microbi, virusuri, fungi, bacterii), cat si de cea chimica, cu pesticide, ai in Doctor Zeco aliat extrem de puternic.Verificat si certificat de patru institute importante din Romania si de USAMV Cluj-Napoca, Doctor Zeco este un bio absorbant suta la suta natural, obtinut prin activarea clinoptilolitului din zeolit de Rupea micronizat. Impreuna cu apa, acesta va elimina de pe suprafata fructelor si legumelor orice urma de pesticide sau de ceara folosita pentru "sigilarea" fructelor, astfel incat ele sa nu se dehidrateze si sa ramana proaspete mai mult timp. Bio absorbantul va indeparta, de asemenea, mucegaiurile, toxinele si metalele grele si radioactive, fara a modifica, insa, gustul si aroma legumelor si fructelor.Solutia pentru decontaminare este foarte usor de preparat: un kilogram de fructe si legume se vor pune intr-un vas, se vor acoperi cu apa, in care se vor adauga 5 grame de Doctor Zeco; produsele se spala, iar apoi sunt lasate in solutie, pentru ca aceasta sa actioneze; la final se clateste totul sub jet de apa, iar fructele si legumele vor fi cu adevarat sanatoase.Decontaminarea este recomandata atat inainte ca produsele sa fie consumate proaspete, dar si inainte de a fi gatite; nu cadeti prada mitului ca, odata tratate termic, fructele sau legumele vor fi curate ca lacrima si perfect sigure pentru consum. Conservarea sau congelarea acestora trebuie, de asemenea, sa fie precedata de o “sesiune” de decontaminare. Cele 15 minute “pierdute” cu acest procedeu vor merita din plin!Romania este, din pacate, pe unul dintre primele locuri la folosirea pesticidelor, dupa Spania, Franta, Italia si Germania, potrivit statisticilor oficiale. Cazul copiilor din Iasi care au murit din cauza strugurilor stropiti cu substante periculoase pentru sanatate nu este, din pacate, singular si sunt multe altele similare si in Romania, si in lume.Intoxicatia cu pesticide poate avea simptome relativ usoare, precum dureri de cap, ameteala sau greata. In doze mari, cand intoxicatia este severa, sistemul imunitar va fi grav afectat. In timp, ingerarea de pesticide poate avea efecte cancerigene, potrivit specialistilor.Pentru a manca sanatos si a ramane sanatos, chiar si specialistii in nutritie recomanda folosirea Doctor Zeco: "Legumele, fructele si leguminoasele pot fi contaminate fara a se modifica gustulsau mirosul, ceea ce face imposibila detectarea contaminarii! Pentru siguranta alimentara, decontaminarea trebuie sa fie un obicei permanent. Pentru aceasta recomand Doctor Zeco, produs care a fost testat cu succes in familia mea" - prof. dr. Nicolae Hancu.